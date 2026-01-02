Figura campeona del Junior, ya le dijo adiós al 'tiburón'; baja sensible para Copa Libertadores

Con un nuevo año por delante, así mismo también otro mercado de fichajes, torneo local y compromisos internacionales, que marcarán el camino futbolístico del 2026 para todos los clubes y futbolistas.

Evidentemente, como el actual y más reciente campeón del fútbol colombiano, los ojos están puestos en el Junior de Barranquilla; cuadro que enfrentará a Santa Fe en la Superliga y, por levantar su undécima estrella, también aseguró Copa Libertadores desde fase de grupos.

Es por eso que, pensando en hacer una buena presentación en el ámbito internacional, el equipo ‘currambero’ ya se planea en materia de proyecto deportivo para este 2026. No obstante, antes de asegurar todas las nuevas incorporaciones para este año, en el ‘tiburón’ ya empezaron a despedir a varios que fueron protagonistas en el título por Liga.

Uno de ellos es Cristian Javier Báez, viral por la rueda de prensa del título en la que salió con un puro en la boca, además de despacharse contra propios y extraños por la estrella obtenida con Junior.



Ahora, según lo hizo oficial el jugador a través de su cuenta oficial de Instagram, se despide de la institución barranquillera, después de muchos partidos, goles, alegrías y hasta una estrella que quedará recordada para siempre.

“Después de 49 partidos y 5 goles se termina una etapa muy linda y les quiero agradecer a todos por el año que me hicieron pasar. A ustedes los hinchas por estar siempre, por hacer de ese estadio una caldera en las finales, por el cariño que me brindaron desde el primer momento; a la familia Char, a Héctor, César y su cuerpo técnico gracias por la confianza que me tuvieron. También a Alfredo y su cuerpo técnico, los doctores, kinesiólogos, utileros, auxiliares, cancheros, equipo de prensa y oficina gracias por cómo me trataron”, indicó de entrada el defensor de 35 años, mostrándose agradecido por la oportunidad de haber llegado al equipo y todo lo vivido en este último tiempo.

Sumado a eso, Báez aprovechó para dejar ver toda la felicidad por el reciente título y lo que fue su experiencia en el club ‘rojiblanco’: “Por último, párrafo aparte para mis compañeros que me dieron un lugar importante dentro del plantel y encima me regalaron un torneo. Encontré grandes personas y también me llevo amigos para toda la vida. A Junior lo hace grande su gente, los jugadores estamos de paso, pero de los campeones nadie se olvida; me voy siendo parte de la rica historia del club”.