Fin de la novela con Jannenson Sarmiento: hay comunicado oficial de Unión Magdalena

Luego de varios días y negociaciones entre Unión Magdalena y Junior, el extremo Jannenson Sarmiento finalmente es nuevo jugador del conjunto barranquillero. La noticia la confirmó en un comunicado en redes sociales el equipo 'bananero', que le rindió palabras de agradecimiento al talentoso futbolista por todo lo mostrado en la cancha.

"Como resultado de un proceso de diálogo entre las partes, el Club Unión Magdalena confirma que se ha cerrado de manera satisfactoria la transferencia del jugador Jannenson Sarmiento, quien continuará su carrera profesional en el Club Atlético Junior de Barranquilla. Durante su paso por nuestra institución aportó de manera significativa al proyecto deportivo, registrando 24 goles y 16 asistencias vistiendo la camiseta del Unión Magdalena, cifras que reflejan su compromiso y desempeño, y que le permitieron dejar un grato recuerdo en nuestra afición. Le agradecemos por su profesionalismo, entrega y dedicación durante el tiempo en el que defendió nuestros colores. Le deseamos éxitos en esta nueva etapa de su carrera deportiva", se lee en la misiva.

El fichaje de Sarmiento tuvo un tinte polémico en días pasados luego de que se presentara un conflicto entre Eduardo Dávila, dueño de Unión Magdalena, quien señaló el actuar de Alejandro Comesaña, hijo de Julio Avelino Comesaña y representante de Jannenson Sarmiento. El jefe del 'Ciclón' apuntó que lo querían llevar si o sí a Junior sin darle una mirada a los números u otras opciones.

Fue tal el revuelo que causó la noticia, que Julio Comesaña salió aclarar todo en medios, puesto que también lo señalaban a él. El exjugador y DT manifestó que no tenía nada que ver con el negocio y que simplemente sabía que en el caso de Sarmiento, el 50% de la ficha era de Magdalena y el otro 50% del mismo futbolista.



Lo cierto es que Jannenson se convierte en el primer refuerzo del vigente campeón del fútbol profesional colombiano de cara al proyecto deportivo de 2026.