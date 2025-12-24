Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Fin de la novela con Jannenson Sarmiento: hay comunicado oficial de Unión Magdalena

Fin de la novela con Jannenson Sarmiento: hay comunicado oficial de Unión Magdalena

En sus redes sociales, Unión Magdalena confirmó la decisión final que se tomó con el jugador Jannenson Sarmiento, quien estaba muy cerca de fichar por el Junior de Barranquilla.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de dic, 2025
Comparta en:
Jannenson Sarmiento, jugador de Unión Magdalena, en un entrenamiento
Jannenson Sarmiento, jugador de Unión Magdalena, en un entrenamiento
Twitter de Unión Magdalena

Publicidad

Publicidad

Publicidad