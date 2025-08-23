Publicidad

Franco Armani y la noticia que golpea a Atlético Nacional; todo porque "modificó el plan"

Franco Armani y la noticia que golpea a Atlético Nacional; todo porque “modificó el plan”

Desde Argentina hay información sobre el experimentado arquero de 38 años, quien actualmente juega en River Plate y está cumpliendo su contrato con el elenco 'millonario'.