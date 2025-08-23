Franco Armani y la noticia que golpea a Atlético Nacional; todo porque “modificó el plan”

En Atlético Nacional hay muchos hinchas que no olvidan la huella que dejó el arquero argentino Franco Armani, quien con sus atajadas y apariciones en momentos importantes del fútbol colombiano y de la Copa Libertadores, se metió en el corazón de los seguidores 'verdolagas'.

Y aunque el experimentado guardameta en su despedida del club antioqueño mencionó que volvería para retirarse, todo apunta a que los planes cambiaron y no habrá una segunda etapa suya en las huestes paisas.

El encargado de dar la información fue el periodista que cubre a River Plate, Gustavo Yarroch, quien en 'ESPN' contó de lo que será el futuro de Franco Armani, quien se acerca a los 40 años de edad.



Franco Armani ya no piensa retirarse en Atlético Nacional

"Quiero contarles lo siguiente, el arquero de River Plate el 16 de octubre cumple 39 años, es decir que se va a retirar con la camiseta de River teniendo 40 años, porque su contrato vence en diciembre de 2026. Ya había anunciado su retiro de la Selección Argentina, pero lo que modificó fue el plan de retirarse en Atlético Nacional, un club en el que lo adoran, ganó la Copa Libertadores en 2016, él pensaba retirarse ahí pero al renovar con River por dos temporadas lo hará acá", informó el citado comunicador.

De hecho, dio más detalles de lo que sería la vida de Armani luego de colgar los guantes y los guayos, ya que "el plan de la dirigencia es que se quede trabajando en divisiones inferiores, para los arqueros de la sinferiores, una vez que Franco se retire del arco de River".

De inmediato ante esa información desde Argentina, tu esposa Daniela Rendón respondió a esa publicación y aunque no negó dicha noticia, hizo un llamado para que no hablen del tema del final de la carrera del 'pulpo', como se le conoce.

"No me lo retiren tan rápido por favor falta mucho por delante. Tiene todo para seguir", fue el comentario de la pareja de Franco Armani.



Así fue el paso de Franco Armani en Atlético Nacional

El arquero argentino tuvo una exitosa etapa entre 2010 y 2017, consolidándose como uno de los arqueros más importantes en la historia del club. Disputó 249 partidos oficiales, manteniendo 105 porterías en cero. Durante esos años acumuló 135 victorias, 64 empates y solo 50 derrotas, además de recibir 208 goles. Fue pieza clave en la época dorada del equipo, donde Nacional alcanzó títulos locales e internacionales, convirtiéndose en un referente y figura indiscutible para la afición verdolaga.

Franco Armani en su despedida de Atlético Nacional. (Photo by JOAQUIN SARMIENTO / AFP) JOAQUIN SARMIENTO/AFP

Franco Armani dejó una huella imborrable en Atlético Nacional gracias a un palmarés repleto de títulos nacionales e internacionales. Con el club paisa conquistó seis Ligas Colombianas (2011-I, 2013-I, 2013-II, 2014-I, 2015-II y 2017-I), tres Copas Colombia (2012, 2013 y 2016) y dos Superligas (2012 y 2016), consolidando una era dorada en el fútbol colombiano. A nivel internacional fue protagonista en la histórica Copa Libertadores de 2016, donde su actuación resultó decisiva, y sumó también la Recopa Sudamericana en 2017. Estos logros lo posicionaron como un arquero referente y uno de los máximos ídolos en la historia verdolaga.