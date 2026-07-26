Pablo Repetto y la dura autocrítica, tras caer con Águilas Doradas: "Perdimos bien"

Poco después de haber caído por 2-1 frente a Águilas Doradas, Pablo Repetto atendió a los medios presentes en la rueda de prensa posterior al compromiso, en donde analizó lo que fue la caída de Independiente Santa Fe, siendo autocrítico con el equipo capitalino.

“Nos costó al principio ajustar las marcas y ser más agresivos; ser más finos en ataque. Sabíamos que la cercanía entre un partido y otro sería un enemigo más, aparte de Águilas, y no lo pongo como excusa, pero inconscientemente puede generar algo de no estar mentalizado en un 100%, puede ser uno de los factores que en la pelota dividida te juega en contra y condiciona el resultado”, indicó de entrada el estratega uruguayo, refiriéndose a la derrota contra los antioqueños.

Pero eso no fue todo, pues Repetto dejó contundente mensaje, haciendo autocrítica de cara a lo que viene para el equipo bogotano: “Hoy toca perder y duele, en el comienzo duele más, pero hay mucho para mejorar, esto es un golpe que nos hace ver la realidad, que nos va a tocar perder y que tenemos que estar en un 100% porque es durísimo el campeonato”.

¿Por qué hizo varios cambios técnicos y de posición con algunos jugadores?



“No es fácil cuando tienes dos frentes, nos pasó el semestre pasado con Superliga, Liga y Libertadores y no es fácil. No tanto con la nómina, sino con la posibilidad que tienes en el banco, tienes que elegir porque Mateo salió por una carga muscular y tuve que poner a Scarpeta de lateral. Esas cosas condicionan también, la poca cantidad de alternativas que hay en el banco con la cercanía de partidos entre uno y otro, pero no lo pongo como excusa”.

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¿Qué análisis hace de esta derrota?

“Perdimos bien, el rival hizo su partido, sabíamos que iba a ser difícil. Intentamos dar frescura y descanso para jugadores que habían hecho un esfuerzo importante contra Caracas, porque también tenemos la vuelta contra ellos. Pero así será el comienzo, cuanto tienes la doble competencia debes manejar estas cosas, intentar competir porque queríamos ganar y a veces pasan estas cosas”.

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¿Físicamente cómo está el equipo?

“No hicimos un buen partido, veníamos de una buena racha sin conocer la derrota, pero nos duele en el comienzo. Falta mucho, hay que analizar y pensar en el jueves. Tenemos un calendario muy apretado, lo tengo que decir porque es la realidad, pero adentro no se habla de eso, no es excusa y vamos a buscar los resultados”.