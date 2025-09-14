Síguenos en::
Tendencias:
GOL LUIS DÍAZ HOY
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Golazo de Brayan Rovira en la fecha 11 de la Liga Betplay II 2025; vea acá esa pintura

Golazo de Brayan Rovira en la fecha 11 de la Liga Betplay II 2025; vea acá esa pintura

El volante del Deportes Tolima sacó un remate de media distancia, que se coló por el arco del guardameta 'ajedrezado', quien nada pudo hacer para evitar el golazo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: septiembre 14, 2025 10:32 p. m.
Comparta en:
Brayan Rovira anotó un golazo por la Liga BetPlay, con el Deportes Tolima.
Brayan Rovira anotó un golazo por la Liga BetPlay, con el Deportes Tolima.
Foto: Colprensa.

Publicidad

Publicidad

Publicidad