Golazo de Brayan Rovira en la fecha 11 de la Liga Betplay II 2025; vea acá esa pintura

Este domingo 14 de septiembre, el Deportes Tolima recibió en Ibagué a Boyacá Chicó, en el cierre de la undécima jornada, por el fútbol colombiano.

No obstante, durante el complemento, Brayan Rovira se llevó todos los reflectores, al marcar un auténtico golazo, sacando un remate casi que desde la mitad de la cancha, para que el balón 'colgara' a Emiliano Denis.

El futbolista 'pijao' levantó a toda la hinchada en el estadio Manuel Murillo Toro y también a todos en redes sociales, quienes lo han llenado de elogios y más.



Vea AQUÍ el golazo de Brayan Rovira, por Liga BetPlay: