Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Gran final de la Liga femenina Betplay: Deportivo Cali y Santa Fe definieron sus titulares

Gran final de la Liga femenina Betplay: Deportivo Cali y Santa Fe definieron sus titulares

Tanto 'azucareras' como 'leonas' definieron a sus alineaciones titulares para la gran final Liga femenina Betplay 2025, este domingo. ¡Se juega en el estadio de Palmaseca!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de sept, 2025
Deportivo Cali y Santa Fe definen a la nueva escuadra campeona de la Liga femenina BetPlay.
X de @CaliFemenino y @LeonasSantaFe

