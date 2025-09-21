Gran final de la Liga femenina Betplay: Deportivo Cali y Santa Fe definieron sus titulares

Deportivo Cali y Santa Fe definirán a la nueva escuadra campeona de la Liga femenina BetPlay 2025, este domingo en el estadio de Palmaseca. Se juega el partido de vuelta de la gran final y para tener un buen desempeño en el campo de juego, tanto 'azucareras' como 'leonas' pusieron desde el 'vamos' a lo mejor de sus nóminas.

Deportivo Cali y Santa Fe definen el título de la Liga femenina BetPlay 2025. X de @CaliFemenino

Jhon Alber Ortiz, director técnico de Deportivo Cali femenino, incluyó como novedad en su titular a Ingrid Guerra y la vuelta de Zharick Montoya en el mediocampo. De otro lado, Luisa Agudelo estará bajo los tres palos.

Por el lado de Santa Fe se confirmó la ausencia de María Camila Reyes, quien lesionó en la final de ida. Pero podrá contar con grandes figuras en el frente de ataque como es el caso de Daniela Garavito, Mariana Zamorano y Karla Viancha.



Las formaciones titulares:

Así formará el Deportivo Cali:

💚🔥 Todo listo para la batalla final.

💚🔥 Todo listo para la batalla final.

Con esta nómina saltamos al campo a dejar el corazón, porque hoy vamos juntos por la gloria. 🏆#DeportivoCaliFemenino

La titular de Santa Fe:

Esta es la nómina de las Leonas 🇮🇩 que disputará desde las 5:00 pm la Final Vuelta de la Liga Femenina BetPlay.#VamosSantaFe 🦁

¿Cómo va la serie de la gran final de la Liga femenina BetPlay 2025?

Las santafereñas se imponen en la serie global por marcador de 0-1, gracias a la anotación conseguida por Luisa Valbuena en el partido de ida que se disputó en el estadio El Campín. }