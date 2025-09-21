Linda Caicedo sigue destilando magia en el Real Madrid; vea su asistencia frente a Deportivo

Linda Caicedo otra vez es noticia en el futbol de España. La colombiana no fue titular en el partido entre Real Madrid femenino y Deportivo de la Coruña, pero entró al minuto 72 y dejó toda su calidad en sus minutos en cancha.

La jugadora ingresó al campo cuando su equipo ya había metido tres goles, cortesía de Caroline Weir al minuto 2, y Sara Dabritz al minuto 10 y 54, por lo que el juego estaba casi sentenciado. Sin embargo, eso no fue impedimento para que la figura de la Selección Colombia entrara con ganas de demostrar porque está nominada al trofeo Kopa como mejor jugadora joven de la pasada temporada, que será entregado este lunes.

Al minuto 90+2, la colombiana arrancó desde la banda izquierda dejando a sus rivales tiradas, y luego dio un pase atrás con su pierna débil a Athenea del Castillo, quien solo tuvo que empujar el balón para poner el cuarto tanto de las 'merengues'. Con esa asistencia, Linda suma su tercera en lo que va de temporada, y prueba porque es una de las jugadoras más desequilibrantes del equipo español.



Vea la asistencia de Linda Caicedo:

