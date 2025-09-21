Síguenos en::
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Linda Caicedo sigue destilando magia en el Real Madrid; vea su asistencia frente a Deportivo

Linda Caicedo sigue destilando magia en el Real Madrid; vea su asistencia frente a Deportivo

La colombiana Linda Caicedo sigue en un gran nivel con su equipo, el Real Madrid. La jugadora asistió a Athenea del Castillo para que anotara el cuarto gol del juego. ¡Vea el video!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 21 de sept, 2025
Linda Caicedo, jugadora del Real Madrid femenino
Linda Caicedo, jugadora del Real Madrid femenino
Foto: X de @realmadridfem.

