Hernán Torres: “A Millonarios no se le han acabado las posibilidades; tuvimos ansiedad total”

Millonarios perdió 3-2 en la fecha 15 de la Liga BetPlay 2025-II a manos del Pereira en el estadio Hernán Ramírez Villegas y Hernán Torres se vio crítico y reflexivo en la rueda de prensa, señalando que sabían que "era claro que no podíamos perder".

El técnico de los azules señaló que de igual manera no se sienten sin chances de clasificar a cuadrangulares finales, ya que "quedan 15 puntos en disputa", por lo que "decir uno que se acaban las posibilidades, no se han acabado".

Torres, sin embargo, señaló que al caer 3-2 con Pereira "hay que entender que esta clase de partidos no se pueden perder. Debemos tratar de sumar tres puntos en cada juego, elementalmente cometimos errores que el rival nos cobró. Seguimos luchando para conseguir esa posibilidad".



Acá más declaraciones de Hernán Torres, técnico de Millonarios, tras perder 3-2 con Pereira:

*Ansiedad en el equipo

"Íbamos ganando 1-0 y parecía que fuéramos perdiendo. Una ansiedad total a toda hora, no supimos manejar esa situación. Entregábamos mal, se la dimos al rival, nos pasamos de revoluciones y debemos tener equilibrio y jerarquía, con inteligencia".

*Una deuda de visitantes este semestre

"Nos ha costado ganar de visitante, no hay duda, no hay que refutar, hacemos buenos partidos o ganamos en casa y perdemos los de visitante, no tenemos dos partidos seguidos ganando. Hay muchas circunstancias pero nosotros mismos cometemos errores".



*Millonarios sí tiene jerarquía

"El partido pasado con América lo ganamos con jerarquía, no de fútbol, sí tiene jerarquía el equipo, no todas la veces digo que no la hay. El partido de hoy sí nos faltó, hubo ansiedad, nos pasamos de revoluciones".

Millonarios perdió con Deportivo Pereira, por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2025 Colprensa

*Errores grupales, no individuales

"Acá fallamos todos, empezando por el técnico que tiene la mayor responsabilidad, somos un equipo y ahí se ha integrado una familia importante, cuando alguno falla el otro debe cubrirlo. No lo respaldamos y fallamos todos".

*Darwin Quintero, la figura de la noche

"Es el jugador desequilibrante del Pereira, lo hablamos y lo que pensamos que iba a hacer lo hizo y no lo pudimos controlar. No teníamos el respaldo. jugó entre líneas, aparece dentro del área con su cambio de ritmo".