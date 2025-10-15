Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras Pereira 3-2 Millonarios

Publicidad
Millonarios, nada que levanta cabeza. En el regreso de su capitán, David Macalister Silva, a una convocatoria, las cosas no salieron como esperaba y se fue con las manos vacías del estadio Hernán Ramírez Villegas. Este miércoles 15 de octubre, perdió 3-2 con Deportivo Pereira, por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2025, por lo que falta poco para conocer los ocho que van a clasificar a los cuadrangulares.
El marcador se abrió por intermedio de Leonardo Castro, quien aprovechó un centro de Helibelton Palacios. Eso sí, hubo suspenso porque el juez de línea levantó la bandera, pero el VAR entró en acción y se percató de que estaba habilitado. Sin embargo, el 'embajador' no pudo mantener su ventaja y se lo dieron vuelta, por intermedio de Yesus Cabrera, Gustavo Torres y Carlos Darwin Quintero.
|Posición
|Club
|PJ
|DG
|Pts
|1
|Bucaramanga
|15
|+14
|30
|2
|Junior
|15
|+10
|28
|3
|Fortaleza
|15
|+7
|28
|4
|Medellín
|14
|+10
|27
|5
|Atlético Nacional
|15
|+8
|27
|6
|Tolima
|15
|+4
|23
|7
|Llaneros
|15
|0
|22
|8
|Santa Fe
|14
|+2
|20
|9
|Deportivo Cali
|15
|−1
|20
|10
|Alianza
|15
|−1
|20
|11
|Once Caldas
|15
|−3
|19
|12
|Deportivo Pereira
|15
|−1
|18
|13
|Águilas Doradas
|15
|−2
|18
|14
|América de Cali
|15
|−1
|17
|15
|Millonarios
|15
|−5
|17
|16
|Envigado
|15
|−2
|16
|17
|Unión Magdalena
|15
|−8
|15
|18
|Pasto
|15
|−6
|12
|19
|Boyacá Chicó
|15
|−12
|12
|20
|La Equidad
|15
|−13
|11
Independiente Medellín vs. Fortaleza
Día: viernes 17 de octubre
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot.
Unión Magdalena vs. Envigado
Día: viernes 17 de octubre.
Hora: 8:10 p.m.
Estadio: Sierra Nevada.
Boyacá Chicó vs. Santa Fe
Día: viernes 17 de octubre.
Hora: 8:30 p.m.
Estadio: La Independencia.
Deportivo Pasto vs. Atlético Nacional
Día: sábado 18 de octubre.
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: La Libertad.
Águilas Doradas vs. Alianza
Día: sábado 18 de octubre.
Hora: 4:10 p.m.
Estadio: Alberto Grisales.
Junior de Barranquilla vs. Deportivo Pereira
Día: sábado 18 de octubre.
Hora: 6:20 p.m.
Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez.
Deportivo Cali vs. América de Cali
Día: sábado 18 de octubre.
Hora: 8:30 p.m.
Estadio: Palmaseca.
Llaneros vs. Once Caldas
Día: domingo 19 de octubre.
Hora: 4:10 p.m.
Estadio: Bello Horizonte - Rey Pelé.
La Equidad vs. Deportes Tolima
Día: lunes 20 de octubre.
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo.
Millonarios vs. Atlético Bucaramanga
Día: martes 21 de octubre.
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Nemesio Camacho El Campín.
