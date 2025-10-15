Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras Pereira 3-2 Millonarios

Millonarios, nada que levanta cabeza. En el regreso de su capitán, David Macalister Silva, a una convocatoria, las cosas no salieron como esperaba y se fue con las manos vacías del estadio Hernán Ramírez Villegas. Este miércoles 15 de octubre, perdió 3-2 con Deportivo Pereira, por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2025, por lo que falta poco para conocer los ocho que van a clasificar a los cuadrangulares.

El marcador se abrió por intermedio de Leonardo Castro, quien aprovechó un centro de Helibelton Palacios. Eso sí, hubo suspenso porque el juez de línea levantó la bandera, pero el VAR entró en acción y se percató de que estaba habilitado. Sin embargo, el 'embajador' no pudo mantener su ventaja y se lo dieron vuelta, por intermedio de Yesus Cabrera, Gustavo Torres y Carlos Darwin Quintero.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras Pereira 3-2 Millonarios

Posición Club PJ DG Pts 1 Bucaramanga 15 +14 30 2 Junior 15 +10 28 3 Fortaleza 15 +7 28 4 Medellín 14 +10 27 5 Atlético Nacional 15 +8 27 6 Tolima 15 +4 23 7 Llaneros 15 0 22 8 Santa Fe 14 +2 20 9 Deportivo Cali 15 −1 20 10 Alianza 15 −1 20 11 Once Caldas 15 −3 19 12 Deportivo Pereira 15 −1 18 13 Águilas Doradas 15 −2 18 14 América de Cali 15 −1 17 15 Millonarios 15 −5 17 16 Envigado 15 −2 16 17 Unión Magdalena 15 −8 15 18 Pasto 15 −6 12 19 Boyacá Chicó 15 −12 12 20 La Equidad 15 −13 11

Resultados de la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2025

Deportes Tolima 1-2 Envigado

América de Cali 3-2 La Equidad

Independiente Santa Fe 1-3 Llaneros

Alianza 0-1 Junior de Barranquilla

Atlético Bucaramanga 1-0 Unión Magdalena

Águilas Doradas 2-2 Deportivo Pasto

Once Caldas 1-5 Independiente Medellín

Fortaleza 1-0 Boyacá Chicó

Deportivo Pereira 3-2 Millonarios

Programación de la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2025

Independiente Medellín vs. Fortaleza

Día: viernes 17 de octubre

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.



Unión Magdalena vs. Envigado

Día: viernes 17 de octubre.

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Sierra Nevada.

Boyacá Chicó vs. Santa Fe

Día: viernes 17 de octubre.

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: La Independencia.

Deportivo Pasto vs. Atlético Nacional

Día: sábado 18 de octubre.

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: La Libertad.

Águilas Doradas vs. Alianza

Día: sábado 18 de octubre.

Hora: 4:10 p.m.

Estadio: Alberto Grisales.

Junior de Barranquilla vs. Deportivo Pereira

Día: sábado 18 de octubre.

Hora: 6:20 p.m.

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez.

Deportivo Cali vs. América de Cali

Día: sábado 18 de octubre.

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Palmaseca.

Llaneros vs. Once Caldas

Día: domingo 19 de octubre.

Hora: 4:10 p.m.

Estadio: Bello Horizonte - Rey Pelé.

La Equidad vs. Deportes Tolima

Día: lunes 20 de octubre.

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo.

Millonarios vs. Atlético Bucaramanga

Día: martes 21 de octubre.

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín.