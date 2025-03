Hinchas de Millonarios hicieron plantón en la sede del club como forma de protesta

Los hinchas de Millonarios no han estado satisfechos con el presente de su equipo, sobre todo tras la eliminación en la Copa Sudamericana frente a Once Caldas , y es por ello, que este lunes 16 de marzo, realizaron un plantón a las afueras de la sede administrativa como forma de protesta.

Luego del fracaso internacional, tras no llegar a la final del segundo semestre del 2024, luego de no derrotar a Pasto como visitante; las malas noticias y el bajón deportivo del equipo, no han parado en este nuevo año.

Además, tras la marcha de Alberto Gamero de la institución y la llegada de David González como nuevo DT, poco se ha 'enderezado' el camino. Todos estos factores hicieron que los aficionados del conjunto 'albiazul' no se quedaran callados e hicieran sentir su inconformismo.

Iniciando con pancartas alusivas a la mala gestión por parte de los directivos en los últimos años, y la falta de refuerzos, se mostraron en el pasado juego frente a Águilas Doradas en el Estadio El Campín.

Sin embargo, no todo terminó ahí, ya que este lunes se reunió gran parte de la hinchada a las afueras de la sede administrativa en la cuidad de Bogotá, y con cánticos y carteleras generaron un plantón como forma de protesta por el bajo rendimiento del equipo.

Aunque Millonarios se encuentra dentro de los ocho primeros de la Liga BetPlay I-2025, a tan solo tres puntos del líder que es Independiente Medellín, las derrotas frente a rivales directos como lo fueron Junior de Barranquilla, Deportivo Cali y el propio DIM, hicieron 'mella' en la hinchada para animarse a la protesta.

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios?

Será este sábado 22 de marzo y enfrentará a su rival de patio, Santa Fe, que viene con tres victorias en línea. El partido en el estadio Nemesio Camacho El Campín tiene horario de las 8:30 de la noche y el 'león' hará de local.