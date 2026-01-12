Hinchas de Millonarios, involucrados en pelea con aficionados de Nacional de Uruguay; hay video

Millonarios perdió 1-0 con River Plate en su primer partido de pretemporada, sin embargo, la peor noticia no tuvo que ver con la pelota sino con lamentables hechos de violencia que se presentaron en Montevideo, Uruguay, horas antes del evento deportivo. En redes sociales circulan algunos videos de lo ocurrido y la prensa 'charrúa' entregó detalles puntuales.

El portal encargado de dar cuenta del suceso fue el diario 'Ovación' que al revisar el material, pudo identificar que “el hecho ocurrió en las inmediaciones de las calles Jaime Cibils y Avenida 8 de Octubre”.

Millonarios vs Nacional. Incidentes ayer en el Parque Central previo al partido amistoso entre Millonarios vs River Plate. pic.twitter.com/vAYSgE0eV8 — Barra Brava (@barrabrava_net) January 12, 2026

El citado portal obtuvo información privilegiada de la Jefatura de Policía de Montevideo, la cual revveló lo siguiente: “En dicho nosocomio se entrevista a la víctima, un hombre de 42 años de edad, Colombiano, quien manifiesta, que se encontraba con un grupo de amigos provenientes de Colombia, quienes habían asistido al Gran Parque Central por el encuentro de fútbol, y mientras circulaban por la Avenida 8 de Octubre fueron abordados por un grupo de hinchas de Nacional, quienes comenzaron a increparlos de forma violenta, efectuando tres disparos de arma de fuego".

Nos llegan más videos del enfrentamiento ayer entre hinchas de Millonarios (Colombia) vs Nacional en Montevideo. Previo al partido amistoso entre Millonarios vs River Plate. pic.twitter.com/0Grcds9MHU — Barra Brava (@barrabrava_net) January 12, 2026

En otro de los videos se observa que incluso la Policía llega intervenir y controlar la situación, sin embargo, la persona herida ya había sido trasladada a un hospital cuando ellos llegaron. Pese a eso se dio a conocer que "el simpatizante colombiano sintió un impacto de bala y fue traslado en taxi al nosocomio mencionado. El diagnóstico fue herida de arma de fuego con orificio de entrada y salida en miembro derecho. No reviste gravedad", agregó la fuerza pública de dicho país.



Hasta el momento no han logrado dar con el paradero de la persona que accionó el arma y dejó herido al aficionado de Millonarios. La Policía remarcó que siguen haciendo las investigaciones para tomar cartas en el asunto. Cabe resaltar, que, ahora el club 'embajador' se medirá contra Boca Juniors, en La Bombonera.