LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Luis Javier Suárez siguió de largo: vea su segundo gol con Sporting Lisboa vs. Estoril

Luis Javier Suárez siguió de largo: vea su segundo gol con Sporting Lisboa vs. Estoril

Impresionante lo del delantero colombiano, Luis Javier Suárez, quien no para de anotar y, por la fecha 24 de la Primeira Liga, se reportó con doblete en poco tiempo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de feb, 2026
Celebración de Luis Javier Suárez, tras su doblete con Sporting Lisboa vs. Estoril, por la Primeira Liga
