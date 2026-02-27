Luis Javier Suárez siguió de largo: vea su segundo gol con Sporting Lisboa vs. Estoril

No es casualidad que los hinchas de Sporting Lisboa estén encantados con Luis Javier Suárez. Desde que llegó, no ha parado de inflar las redes, siendo uno de los responsables de que su equipo siga en carrera en Champions League, donde están en octavos de final, Copa de Portugal, instalados en semifinales, y luchando por el título de la Primeira Liga, mano a mano con Porto.

Este viernes 27 de febrero, en el duelo frente a Estoril, se reportó al minuto seis, abriendo el marcador. Lejos de conformarse con ello, al 16', volvió a decir presente. Excelente pase de Morten Hjulmand y mejor definición del 'cafetero', quien, con tranquilidad, controló en el área y puso el 2-0 parcial.

Luis Javier Suárez, delantero colombiano, celebra un gol con Sporting Lisboa, en la Primeira Liga Getty Images

Vea el segundo gol de Luis Javier Suárez, con Sporting Lisboa vs. Estoril