La Selección Colombia no pudo con Argentina y cayó 0-3, en la última fecha del hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20. En el otro encuentro, Ecuador goleó 5-1 a Paraguay. De esta manera, la 'tricolor' deberá esperar que Venezuela no le gane a Brasil para sellar su cupo al Mundial de la categoría.

Las dirigidas por Carlos Paniagua salieron con toda la actitud, sin embargo, la albiceleste tampoco desentonó y fue un partido de ida y vuelta aunque con pocas opciones de gol. El primer tiempo fue de tramite y en la segunda parte llegaron los goles. Mercedes Diz fue la gran figura de las argentinas luego de marcar un triplete.

Diz anotó al 72', 84' y 90+1' para poner a celebrar a las del sur del continente sudamericano.



Así quedó la tabla de posiciones del Sudamericano femenino Sub-20, tras Colombia 0-3 Argentina: