Así quedó la tabla de posiciones del Sudamericano femenino Sub-20, tras Colombia 0-3 Argentina

Así quedó la tabla de posiciones del Sudamericano femenino Sub-20, tras Colombia 0-3 Argentina

Este sábado, la Selección Colombia perdió con Argentina y deberá esperar el resultado del juego entre Brasil y Venezuela para conocer si consigue o no su tiquete al Mundial femenino Sub-20.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de feb, 2026
Colombia vs. Argentina.Colombia vs. Argentina.
Colombia vs. Argentina.
FCF.

