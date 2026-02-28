Así quedó la tabla de posiciones del Sudamericano femenino Sub-20, tras Colombia 0-3 Argentina

Publicidad
La Selección Colombia no pudo con Argentina y cayó 0-3, en la última fecha del hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20. En el otro encuentro, Ecuador goleó 5-1 a Paraguay. De esta manera, la 'tricolor' deberá esperar que Venezuela no le gane a Brasil para sellar su cupo al Mundial de la categoría.
Las dirigidas por Carlos Paniagua salieron con toda la actitud, sin embargo, la albiceleste tampoco desentonó y fue un partido de ida y vuelta aunque con pocas opciones de gol. El primer tiempo fue de tramite y en la segunda parte llegaron los goles. Mercedes Diz fue la gran figura de las argentinas luego de marcar un triplete.
Diz anotó al 72', 84' y 90+1' para poner a celebrar a las del sur del continente sudamericano.
|#
|Selección
|P
|W
|D
|L
|DIF
|Goles
|PTS
|1
|Ecuador
|5
|3
|2
|0
|+6
|10:4
|11
|2
|Brasil
|4
|3
|1
|0
|+7
|9:2
|10
|3
|Argentina
|5
|2
|1
|2
|+2
|9:7
|7
|4
|Colombia
|5
|1
|1
|3
|-3
|3:6
|4
|5
|Paraguay
|5
|1
|1
|3
|-8
|5:13
|4
|6
|Venezuela
|4
|0
|2
|2
|-4
|4:8
|2