Histórico de Santa Fe sin filtro previo a la final: "A Medellín le tocó un grupo muy desigual"

Independiente Santa Fe clasificó a la gran final del fútbol colombiano, tras vencer a Millonarios en el clásico capitalino con goles de Hugo Rodallega y Ewill Murillo, que silenciaron el Nemesio Camacho El Campín.

En la búsqueda por la décima estrella en su escudo, el 'expreso rojo' se medirá con Independiente Medellín, un rival que hizo una sobresaliente campaña en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay l-2025, quedando invicto.

"En una final no hay favoritos"

Agustín Julio es una voz autorizada para hablar de la final del balompié colombiano, dado que el exportero cartagenero defendió los colores de ambos equipos con los que fue campeón.

En entrevista con Gol Caracol, el exjugador, de 50 años, compartió sus impresiones sobre el encuentro decisivo que disputarán Santa Fe —el equipo de sus amores y en el que desarrolló gran parte de su carrera— y Medellín, un club al que le guarda un profundo aprecio.

"Santa Fe es el amor de mi vida. Es la mujer que tú siempre idealizaste y la que siempre quisiste tener y la tienes en tus manos y nunca la quieres dejar. Santa Fe es todo para mí. Me ha dado todo en este esta vida, agradeciendo a los clubes donde estuve, pero es el club de mis amores al cual le debo todo", expresó Agustín Julio.

¿Tiene el corazón dividido por su pasado en los dos equipos?

"Yo no tengo mi corazón dividido, mi corazón es santafereño. La fuerza yo te la hago a Santa Fe y siento un respeto hacia Independiente Medellín al que le guardo un cariño y un aprecio, pero yo quiero que Santa Fe sea campeón, se lo merece por el esfuerzo que han hecho sus directivos en cabeza del presidente (…) para mí Santa Fe tiene una ventaja que es haber disputado una final hace poco y sabe qué es lo que le faltó para conseguir el titulo".

¿Cuál ha sido la fortaleza de Santa Fe en este campeonato?

"El primer partido contra Millonarios, todos se dieron cuenta de una desigualdad en la toma de decisiones que le perjudicaron a Santa Fe, pero esto no fue excusa para que se levantara y supiese que había cinco partidos por delante. La intensidad en su medio campo ha sido primordial para que hoy en día esté peleando la final y esté a portas de conseguir la décima estrella".

¿Qué opina del Medellín de Alejandro Restrepo?

"Medellín ha sido un equipo muy sólido, pero con todo respeto ha sido un grupo muy desigual. El grupo de Santa Fe fue más equilibrado en el sentido de que hasta la última fecha se definió. El equipo estuvo muy concentrado sabiendo de qué no podían desfallecer a la hora de conseguir puntos y eso le da la suficiente jerarquía para saber de qué va de menos a más".

¿Qué jugador le ha sorprendido en esta campaña de Santa Fe?

Yeicar (Perlaza) ha sido un jugador que llegó sin rótulo. Ha sido un muchacho que cuando le ha tocado entrar ha sido muy intenso. Un jugador que le ha aportado a Santa Fe y eso hay que revalidarlo también, porque yo sé que va por buen camino".

¿Cómo evalúa el proceso de Jorge Bava hasta ahora?

"No es fácil entrar en un equipo y moldearlo al estilo que uno quiere. Es entendible de que llegó una instancia donde prácticamente Santa Fe estaba clasificado entre los ocho (...) no puede hacer un cambio de 180 grados, por el contrario, él tenía que ir moviendo sus fichas y partido tras partido moderar el equipo a lo que él quería (...) es un equipo intenso, lo demostró en el último partido, no da ninguna pelota por perdida y la gente se identifica con la garra de ese equipo".

El partido de ida de la final de Liga BetPlay L-2025 está programado para este martes 24 de junio en el Nemesio Camacho El Campín, a partir de las 7:30 p. m. (Hora colombiana).