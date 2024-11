Hora y dónde la fecha 6 del Torneo Betplay, con Cúcuta, Unión Magdalena y Cartagena atentos

El Torneo BetPlay 2024-II promete una fecha de los cuadrangulares finales, vibrante, con goles, emociones, y mucho más este sábado 23 de noviembre, en los cuatros estadios en los que se disputarán los últimos partidos de esta fase.

Cúcuta, Unión Magdalena, Real Cartagena, Real Cundinamarca, Llaneros y Orsomarso son los seis de los ocho equipos que aún tienen chances de llegar a la definición por el título de la Primera B del fútbol colombiano.

Cabe recordar que todos los encuentros de la fecha 6 de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2024-II se jugarán desde las 4:00 p.m.

Hora y dónde los partidos de la fecha 6 del Torneo BetPlay 2024-II:

-Grupo A-

Atlético Huila vs Cúcuta

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Transmisión: Win S. básico

Unión Magdalena vs Real Cundinamarca

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Sierra Nevada

Transmisión:

-Grupo B-

Llaneros vs Quindío

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Bello Horizonte ‘Rey Pelé’

Transmisión:

Orsomarso vs Real Cartagena

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Francisco Rivera Escobar

Transmisión: Win S. +

Así las cosas, los partidos de Atlético Huila vs Cúcuta Deportivo y Orsomarso vs Real Cartagena irán por televisión cerrada, por el canal que tiene los derechos del fútbol colombiano, mientras que el duelo entre Unión Magdalena vs Real Cundinamarca y Llaneros vs Deportes Quindío será por plataformas digitales, todos a la misma hora.

Los únicos elencos que ya no tienen chances de llegar a la final son el Atlético Huila, en el grupo A, y Deportes Quindío, en el grupo B, dos de los cuadros históricos del balompié de nuestro país.

Así están los grupos de los cuadrangulares finales del Torneo BetPlay 2024-II:

Grupo A



EQUIPO PARTIDOS JUGADOS PUNTOS DIFERENCIA DE GOL Cúcuta 5 8 1 Real Cundinamarca 5 8 1 Unión Magdalena 5 7 1 Atlético Huila 5 3 -3

Grupo B



EQUIPO PARTIDOS JUGADOS PUNTOS DIFERENCIA DE GOL Llaneros 5 9 5 Real Cartagena 5 9 0 Orsomarso 5 7 2 Quindío 5 4 -7

Los que arrancan con ventaja en esta última fecha de cuadrangulares con el Cúcuta y Llaneros, quienes dependen de sí mismo y con una victoria asegurarán su paso a la gran final del segundo semestre de la Primera B del fútbol colombiano.

En especial el equipo de Villavicencio, que es el líder del grupo B, tiene los mismo puntos que el Real Cartagena, nueve, pero como tiene la ventaja deportiva del 'punto invisible', ningún elenco puede igualar con ellos.

Real Cartagena espera vencer a Orsomarso y que Quindío derrote o empate con Llaneros para así conseguir el paso a la final. De su lado, Orsomarso deberá vencer sí o sí a los 'heroicos' y que los de Villavicencio caigan obligatoriamente.

El panorama en el grupo A está también 'apretado' ya que el Cúcuta Deportivo, en caso de ganar estará en la gran final, pero si no lo hace aguardan Real Cundinamarca y Unión Magdalena, en especial el cuadro del 0ciclón bananero', quien también tiene la ventaja deportiva del 'punto invisible' y en caso de vencer al Real Cundinamarca y que los 'motilones' caigan con Atlético Huila, lograron el paso a la ronda final.