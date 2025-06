Hugo Rodallega, duro ante a las críticas: "En Santa Fe no trabajamos para callarle la boca a nadie"

A pocas horas del inicio de la final de la Liga BetPlay I-2025, el delantero y capitán de Independiente Santa Fe,Hugo Rodallega, compartió sus impresiones en la previa del partido de ida ante Independiente Medellín, que se jugará este martes 24 de junio a las 7:30 p. m. en el estadio El Campín de Bogotá. Consciente de la importancia del momento, el goleador del torneo habló con la serenidad de quien lleva años compitiendo al más alto nivel y con la ilusión intacta.

“Este es un momento muy especial, en el que hay que disfrutar. Es el premio a nuestro esfuerzo. Nosotros nos cubrimos entre nosotros, hemos hecho nuestro trabajo en silencio y eso es lo que nos tiene hoy acá, en la final”, aseguró. A pesar de ser el máximo anotador del campeonato, Rodallega dejó claro que lo colectivo está por encima de cualquier logro individual: “A título personal, soy un tipo que siempre quiere competir, quiero ganar. Es una fortuna para mí, actualmente, ser el goleador de la liga colombiana. Pero la idea de nosotros es muy clara: yo te cambiaría ahora mismo el ser goleador por levantar la copa”.

El atacante destacó también el buen ambiente que encontró desde su llegada y la rápida adaptación al trabajo del técnico Jorge Bava. “Hay procesos largos y hay procesos cortos; depende de lo que encuentre, en este caso, un entrenador. El profe sabe y ha manifestado que se ha encontrado con un equipo ya estructurado. Somos los mismos jugadores y no estamos pasando por un mal momento. Somos jugadores con muy buen entendimiento, y todo ha demostrado que un entrenador puede conseguir resultados en procesos cortos”.

A lo largo del semestre, Santa Fe fue criticado por su estilo de juego, pero Rodallega no se deja afectar por las voces externas. “La confianza de nosotros como grupo nunca se perdió. Sabemos que pasamos por momentos no tan buenos en cuanto a resultados. Siempre nos han criticado, que nuestro juego no es el más vistoso, pero lo importante es que estamos acá, en la final. Y eso es lo que vale”.

El delantero también se refirió al clima que se vive dentro del plantel: “Estamos muy ilusionados. En el grupo se ha vivido todo con mucha alegría y mucha pasión. Hay que mantener los pies en la tierra y sostener la humildad. Son momentos llenos de furia, con la ansiedad de querer levantar un título, pero al frente tenemos a un gran rival que también ha hecho las cosas muy bien y tiene mérito propio para estar en esta instancia. Independiente Medellín es uno de los equipos que mejor juega al fútbol. Esperemos poder sacar ventaja con nuestra gente, pero hay que tener cuidado porque es una serie que no se define este martes”.

Fiel a su estilo directo y competitivo, el capitán cardenal también dejó un mensaje claro ante las críticas: “Nosotros no trabajamos para callarle la boca a nadie. Usted es libre de opinar, criticar y decir lo que quiera, no se preocupe. Vamos a jugar. Nosotros tampoco estamos pensando en perder la final. Saldremos con garra, con la fe puesta en que la podemos ganar, y vamos a trabajar para conseguirlo”.

Finalmente, Rodallega confirmó que, pese a un golpe reciente con Helibelton Palacios, en el clásico contra Millonarios, está listo para competir si el técnico lo decide. “Fue un golpe muy fuerte, sufrí un trauma duro, pero acá estamos. No es el momento de sacar excusas. En realidad, estamos muy bien, todos los jugadores con la ilusión y la expectativa de jugar una nueva final. Cualquier golpe o lesión que no me impida correr, siempre voy a estar ahí dentro, siempre y cuando el DT así lo decida”.