"Santa Fe tiene que meter alma y vida porque Medellín es el equipo que mejor juega"

La ilusión de la décima estrella está más viva que nunca en Independiente Santa Fe, que este martes 24 de junio recibe a Independiente Medellín en el estadio El Campín de Bogotá, a las 7:30 p. m., por el juego de ida de la gran final de la Liga BetPlay I-2025. El técnico uruguayo Jorge Bava habló en rueda de prensa y dejó claro que su equipo está preparado para afrontar este reto con madurez, ambición y entrega total.

“No empezamos con el pie derecho los cuadrangulares. Perdimos de local un clásico, con todo lo que eso conlleva. Pero el grupo estaba consciente de que fue un traspié, de que teníamos que recuperarnos. Nos tocó hacerlo sacando puntos importantes de visita, y ya después vinimos a Bogotá con otra iniciativa. Es un grupo muy maduro, que supo sobrellevar esos malos momentos”, afirmó el entrenador, recordando el camino complejo que recorrió Santa Fe hasta alcanzar la final.

Bava, que asumió el mando del equipo a finales de marzo de 2025, valoró el crecimiento colectivo de su plantel: “Me siento con mucho orgullo de, en tan poco tiempo, haber llegado a un equipo tan competitivo y laureado. Estamos muy mentalizados en poder concretar esto, que no solamente es importante para nosotros a nivel interno, sino para todos los hinchas”.

Con experiencia como jugador y ahora también como técnico, el estratega resaltó la jerarquía del plantel santafereño. “Por suerte he tenido la oportunidad de vivir varias finales. Me he encontrado con un grupo muy maduro, donde varios han sido campeones, que han ganado y también perdido finales. Eso es una curación importante. Tenemos unos líderes de hierro, que asumen esa responsabilidad y hablan con los más jóvenes”, señaló.

Santa Fe y Medellín jugarán este martes el primer duelo de la final de la Liga Betplay I-2025. Fotos: Colprensa

De cara al duelo en Bogotá, Bava tiene claro el objetivo. “Creo que es un momento para tratar de disfrutar y de hacer las cosas lo mejor posible para lograr esa tan anhelada décima estrella. Vamos a estar de locales. Sabemos que no es un partido definitorio; son 180 minutos. Hay que intentar hacer un buen trabajo para sacar ventaja de local y poder culminar la labor en Medellín. Presión no hay ninguna. El grupo está muy bien. Hay que jugar el partido como son las finales: con alma y vida”.

Sobre el rival, el entrenador no escatimó elogios. “A Independiente Medellín lo vi muy bien desde la fase regular. Quizás en esa instancia le faltó la efectividad que sí tuvo en los cuadrangulares finales. Para mí es el equipo que mejor juega, que tiene una idea sólida, porque su concepto lo llevan a cabo a la perfección. Lo que hicieron en estas fases finales no me sorprende. Es un rival de mucho cuidado y de mucho respeto”.

También fue consultado por el arbitraje, tema sobre el cual prefirió no profundizar. “No me gusta involucrarme en el tema del arbitraje. Ni siquiera pregunto por el nombre mucho antes del partido; lo hago apenas minutos antes para dirigirme a él con respeto. Esperemos que tenga una gran noche mañana en el partido y que al día siguiente no se hable de él”, dijo.

Finalmente, Bava habló de la identidad de juego que espera ver reflejada en la cancha: “Lo que yo quiero es salir y proponer, y atacar al rival. A veces sale, y en otras no. También hay que saber contrarrestar la respuesta de ellos. La idea es que este sea un equipo que presione alto, que no deje salir al rival desde su propio campo, que asfixie. Los jugadores deben leer los momentos del partido: qué se tiene que hacer, cuándo se ataca, cuándo se defiende y cuándo no se tiene la pelota”.