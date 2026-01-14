Hugo Rodallega: "Estamos mentalizados en levantar el título, en superar a Junior"

Hugo Rodallega y Pablo Repetto comparecieron este miércoles en rueda de prensa en la antesala del compromiso contra Junior de Barranquilla, válido por la ida de la final de la Superliga. El 'primer round' será este jueves 15 de enero en el estadio Metropolitano.

El experimentado futbolista del cuadro rojo de la capital de la República destacó las cualidades de ambos planteles y el objetivo es claro: levantar el primer trofeo del 2026.

"Van a ser dos compromisos bastante importantes. Es un Junior que se ha reforzado muy bien, de por sí la plantilla que fue campeona era competitiva y tiene jugadores con jerarquía; sin embargo, eso no impide que nosotros no nos hayamos preparado y estemos mentalizados en querer ganar. Es muy importante empezar el año levantando un título como la Superliga, estamos mentalizados en eso, lo único que queremos es superarlos", expresó Rodallega.

Hugo Rodallega, figura de Santa Fe.

Por su parte, Repetto, quien llegó hace poco al banquillo de Santa Fe, se mostró ilusionado por enfrentar esta definición. Al igual que 'Hugol' sólo piensa en ganarla.



"Qué lindo jugar una final, más que la presión, me encanta, y se disfruta con la responsabilidad del caso. Nosotros nos venimos a sumar a este grupo que logró esta instancia y no de casualidad. Estamos en la final porque lo lograron los jugadores, sobre todo los que estuvieron en el primer semestre, y bueno, vamos a defenderlo con todo por todo el sacrificio que se hizo antes, por todo lo que se logró. Pienso en eso, en ganarla, por eso estoy feliz; ojalá todos los partidos fueran finales porque se disfrutan", afirmó el entrenador uruguayo.

Al frente estará el 'tiburón' liderado por Alfredo Arias en el banquillo. Repetto también tuvo palabras para su compatriota.

“De Junior conocemos a Alfredo (Arias), un entrenador también uruguayo. Es un equipo que las transiciones las hace muy bien, fue clave en la obtención del título. Tienen la baja de Enamorado que fue el jugador más desnivelante en los cuadrangulares, pero nosotros también tenemos bajas. No podemos decir, ni vamos a exponer excusarnos quién puede tener más ventaja, pero sabemos que es el mejor equipo del presente porque hace poco ganó el título, pero nosotros también tenemos a un equipo con jugadores con jerarquía. Vamos ir con toda para ganar el primer objetivo que tenemos en el año", complemento.

De otro lado, Rodallega Martínez se refirió a cómo se encuentra en lo físico y fue enfático en decir que la dificultad del rival no cambia por los nombres que estén o no en el campo de juego.

"Los veo bien con mentalidad de triunfo, con ganas, con deseos de hacer cosas buenas en este 2026. Hemos trabajado poco tiempo acá con el cuerpo técnico, pero ha sido muy intenso. El mensaje ha sido muy claro de parte de ellos para nosotros y la objetividad que tenemos es muy grande, nos hemos trazado muchos retos y queremos cumplirlos todo. Mientras estemos bien de salud, salimos a guerrear lo que sea", sostuvo.

Y agregó sobre Junior: "No es nada fácil, cambian los nombres pero la dificultad es la misma. Junior es un equipo grande, que tiene buenos jugadores y muy buenos nombres y estoy seguro que también van a querer obstaculizar de la manera que más puedan nuestro ataque, no estamos confiados de que va a ser un partido fácil, una defensa fácil".