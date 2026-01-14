Millonarios, con el regreso de Falcao, empató 0-0 con Boca Juniors, en homenaje a Miguel Russo

Millonarios cerró su gira por Argentina y Uruguay con un empate 0-0 con Boca Juniors, este miércoles, y ahora viajará a nuestro país para preparar el inicio de la Liga BetPlay 2026-I. Falcao sumó sus primeros minutos tras su regreso.

En un encuentro con pocas opciones de gol para los 'embajadores', y con un penalti errado de Exequiel Zeballos, se disputó el partido en homenaje al técnico Miguel Russo, quien fue campeón con ambos elencos y marcó historia en estas dos importantes instituciones sudamericanas.

Con eso, Millonarios cerró su gira internacional de pretemporada y pondrá su mirada en el encuentro del fútbol colombiano, por la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-I, visitando al Bucaramanga en el estadio Américo Montanini, el sábado 17 de enero, a las 8:30 p.m.

Al 64' Falcao García entró a ocupar el lugar de Rodrigo Contreras, y de esa manera tuvo sus primeros minutos en este nuevo ciclo que tendrá en Millonarios. Cabe recordar que no podrá jugar las primeras jornadas del campeonato, por la sanción que tiene tras sus duras palabras en la última rueda de prensa en la Liga 2025-I, tras perder con Santa Fe 2-1 y quedar sin chances de ir a la final en aquel semestre.



