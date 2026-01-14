Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Millonarios, con el regreso de Falcao, empató 0-0 con Boca Juniors, en homenaje a Miguel Russo

Millonarios, con el regreso de Falcao, empató 0-0 con Boca Juniors, en homenaje a Miguel Russo

Este miércoles en La Bombonera no hubo goles en el partido dedicado a Miguel Russo, quien fue técnico y campeón con ambos equipos. Falcao sumó sus primeros minutos en su vuelta.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 14 de ene, 2026
Comparta en:
Boca Juniors vs Millonarios
Falcao en partido Boca Juniors vs Millonarios - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad