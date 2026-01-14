Luis Fernando Muriel, nuevo jugador del Junior de Barranquilla; cumplirá su sueño en 2026

Lo que durante varios días fue un secreto a voces, finalmente se hizo oficial: Luis Fernando Muriel es nuevo jugador del Junior de Barranquilla. El club rojiblanco confirmó el fichaje a través de sus redes sociales este miércoles 14 de enero, desatando la euforia entre los hinchas que esperaban el regreso de uno de los delanteros más importantes del fútbol colombiano en los últimos años.

El nacido en Santo Tomás (Atlántico) selló así su retorno al fútbol colombiano tras 17 años en el exterior, periodo en el que construyó una destacada carrera internacional en ligas de primer nivel como la española, la italiana y la estadounidense. Muriel vuelve al país en plenitud competitiva y con la ilusión de aportar su jerarquía al vigente campeón de la Liga BetPlay.

Sin duda, su llegada se perfila como una de las contrataciones más relevantes del campeonato colombiano para la temporada 2026. A sus 34 años, el atacante asumirá un nuevo reto con Junior, equipo con el que disputará la fase de grupos de la Conmebol Libertadores, uno de los principales alicientes que lo motivaron a aceptar la propuesta del club barranquillero.



El último equipo de Muriel fue el Orlando City de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. Con la escuadra norteamericana disputó un total de 84 partidos en todas las competiciones, en los que registró 17 goles y 13 asistencias, números que reflejan su vigencia y capacidad para marcar diferencias en el frente de ataque.



Equipos en los que ha jugado Luis Fernando Muriel

Luis Fernando Muriel tendría rumbo al Orlando City, de la MLS. MIGUEL MEDINA/AFP

Además de su paso por el fútbol estadounidense, el delantero con recorrido en la Selección Colombia debutó como profesional en 2009 con el Deportivo Cali. Con el conjunto ‘azucarero’ disputó 11 partidos y marcó nueve goles, actuaciones que despertaron rápidamente el interés del fútbol europeo.

Tras su irrupción en Cali, fue fichado por el Udinese de Italia, club que lo cedió al Granada de España a mediados de 2010. Posteriormente, defendió las camisetas del Lecce, Sampdoria, Fiorentina y Sevilla. No obstante, su mejor versión la mostró con el Atalanta de Bérgamo, equipo en el que actuó entre 2019 y 2024.

Con ‘la diosa’, Muriel disputó 184 partidos y anotó 68 goles bajo la dirección técnica de Gian Piero Gasperini, consolidándose como uno de los delanteros más efectivos de la Serie A. Con la Selección Colombia, por su parte, fue internacional en 45 ocasiones y convirtió ocho goles.



¿Cuándo juega el Junior de Barranquilla?

Junior se medirá ante Santa Fe por la Superliga BetPlay. El partido de ida se disputará el jueves 15 de enero en el estadio Metropolitano de Barranquilla, mientras que el encuentro de vuelta está programado para el 21 de enero en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, duelos en los que la afición espera comenzar a ver el impacto del regreso de Muriel.