Alfredo Arias: "Junior entrará a la cancha con la misma hambre del año pasado"

Alfredo Arias, director técnico del Junior de Barranquilla, compareció este miércoles en rueda prensa previo a lo que será el partido de ida por la Superliga 2026 frente a Santa Fe en el estadio Metropolitano. El uruguayo estuvo acompañado por Yimmi Chará, quien de paso, renovó su vínculo contractual con el 'tiburón'.

De entrada, el timonel de 67 años, sostuvo que el objetivo es quedarse con el trofeo ante el 'león' y cerrar con 'broche de oro' lo que fue la temporada anterior. Además, se refirió a las exigencias que el calendario traerá para esta temporada.

"Cada vez los tiempos son menores, pero es para todos igual. Y claro, hemos ido aprendiendo de eso, o más bien adaptándonos, a que se entrena menos, pero hay que tener los mismos resultados. Simplificar, que menos sea más”, dijo.



Alfredo Arias, técnico del Junior - Foto: Junior Oficial

Arias fue enfático en decir que su grupo lo entregará todo en el campo de juego del 'Coloso de la Ciudadela' y manifestó que todo el plantel, incluido los nuevos refuerzos como Luis Fernando Muriel y Cristian Barrios, saben del reto que tienen por delante; la competitividad será la clave.

"Acá no podemos prometer empatar, acá no podemos ni siquiera prometer que nos vamos a esforzar, acá tenemos que prometer que vamos a dejar todo en la cancha para ganar, y si no lo hacemos que por lo menos la gente se dé cuenta que no nos rendimos. Creo que los jugadores que llegaron vienen con esas características. Y van a llegar dos más (Luis Fernando Muriel y Cristian Barrios) que también tienen claro eso. Lo de Muriel se concretó hace un rato, y bueno, ahora veremos de qué manera todos ellos nos van a ir aportando a lo largo de la competencia su granito de arena", agregó el DT del 'rojiblanco'.

Otras declaraciones de Alfredo Arias:

- Sobre la salida de jugadores importantes

"Esto pasa muy seguido, las nóminas cambian. Mañana (jueves) nos jugamos un campeonato, es mañana, e intentaremos entrar a esa cancha con el mismo hambre del semestre pasado”.

Junior será local en el partido de ida de la Superliga 2026 contra Santa Fe. Foto: @JuniorClubSA.

- La confección de la plantilla, la elección de los 25 jugadores

“Nosotros el campeonato pasado usamos 30 jugadores, algunos poquitos y otros más. Este año tenemos una lista de 25. El perfil de la elección ha estado primero que sean jugadores que tengan continuidad, lo segundo, que tengan mucha hambre de ganar. Los que llegaron todos tienen hambre de ganar, algunos han ganado, pero vienen con ese deseo, y en lo técnico, que puedan ser polifuncionales, porque el reducir la lista me lleva a pensar que voy a necesitar de esos jugadores más minutos, y al mismo tiempo que me puedan jugar en varias posiciones".

- Respeto por Pablo Repetto y las cualidades de Santa Fe

"Con Pablo (Repetto) tenemos una amistad y conocimiento a lo largo de estos años, porque nos hemos cruzado, conocemos las campañas que ambos hemos hecho en todos los lados donde hemos dirigido. Él ha tenido una carrera fructífera y tiene experiencia en este país (dirigió a Atlético Nacional). Y de Santa Fe, es un equipo que en los últimos campeonatos ha estado en las definiciones, ha estado peleando, ha sido protagonista, ha sido subcampeón y se ha coronado campeón".