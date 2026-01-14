Síguenos en:
Alfredo Arias: "Junior entrará a la cancha con la misma hambre del año pasado"

Alfredo Arias: "Junior entrará a la cancha con la misma hambre del año pasado"

El DT del Junior de Barranquilla, Alfredo Arias, compareció ante los medios de comunicación en la previa de la final de ida por la Superliga frente a Santa Fe. El partido será en el Metropolitano.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de ene, 2026
Alfredo Arias, director técnico del Junior de Barranquilla.
