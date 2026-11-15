Síguenos en:
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
TEO GUTIÉRREZ
DAVID OSPINA
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Impactante recuperación de exjugador de Envigado, tras ser herido en Cali

Impactante recuperación de exjugador de Envigado, tras ser herido en Cali

A solo meses de recibir un disparo por parte de un policía en su barrio; ahora, el joven exfutbolista de Envigado no solamente ha vuelto a caminar, sino que también patea la pelota.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 15 de nov, 2026
Comparta en:
Juan Daniel Tegüé Sánchez, exjugador de Envigado FC.
Juan Daniel Tegüé Sánchez, exjugador de Envigado FC.
Foto: X de Envigado y pantallazo de @tubarconews.

Juan Daniel Tegüé Sánchez es un ejemplo total de superación y éxito en la vida, a pesar de que una bala no solamente le trancó su ilusión de ir a jugar al fútbol europeo; sino que también hasta de poder caminar.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Y es que, contra todo pronóstico médico, que incluso preveían varios años para recuperar la movilidad en sus piernas; ahora el joven Juan Daniel ya pudo volver a caminar, a solo meses de la lamentable tragedia sucedida en su barrio.

Ronaldinho en su presentación como nuevo jugador del Ravenna FC.
Gol Caracol

Ronaldinho está más que listo para volver del retiro; ya inició entrenos con club italiano

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ya palpita las elecciones
Gol Caracol

Gianni Infantino firmó súper contrato con Filipinas; supera los 20 millones de dólares

Publicidad

Últimas noticias

América de Cali
Fútbol Colombiano

"Resalto de América la valentía, el hambre y poder olvidar las cosas externas en la cancha"

Lucas González, entrenador de Atlético Nacional
Fútbol Colombiano

Lucas González: "Hay cosas que tenemos que corregir para intentar ganar los dos torneos"

La historia de Tegüé Sánchez pareciera de película, pues, con el talento, disciplina y calidad necesaria dentro del terreno de juego; debutó e hizo parte del equipo principal en Envigado FC, al punto de jugar en la primera división del fútbol colombiano en 2025, mostrándose de gran manera hasta empezar a llamar la atención de varios equipos.

Publicidad

Sin embargo, pese a ser uno de los jóvenes futbolistas con más proyección para salir al fútbol internacional, un lamentable episodio en su barrio no solamente puso en ‘veremos’ su sueño de seguir jugando e ir a Europa; sino que además lo dejó en una complicada situación de salud, al punto de no saber si podría o no volver a recuperar su movilidad en las piernas.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

“Estábamos celebrando porque al otro día viajaba para España a jugar, entonces estaba hablando con un amigo, que el familiar jugó conmigo en Envigado, es Yaser Asprilla. Estaba hablando con ese amigo, cuando un policía salió de una parte oscura y, como en el barrio Llano Verde hay problemas así de pelados; entonces el uniformado dijo ‘quietos, levanten las manos’”, contó Juan Daniel Tegüé para ‘Turbaco News’.

Publicidad

“Yo pensé que le estaba diciendo a alguien más y la reacción de mi cuerpo fue como correr para mi casa porque yo vivió en la esquina, mi papá estaba ahí con mi papá. Como el policía vio que yo corrí, me disparó a mí”, agregó el joven exfutbolista de Envigado, relatando cómo aquel disparo acabó con su sueño de ir a España y de seguir jugando fútbol profesional.

Pero, ante este oscuro panorama, apareció Jorge Eliecer Calpa, un ángel en la vida de Juan Daniel, quien lo ayudó desde el inicio de su rehabilitación para que pueda volver a caminar. Ahora, el joven no solo da pasos, sino que también ya hace toques con el balón, a solo meses de aquella trágica escena.

Publicidad

“Son las ganas que uno tiene; yo tengo muchas ganas de volver a jugar fútbol y sé que Dios me va a volver a dar la posibilidad de jugar otra vez. Así no sea profesional, pero quiero volver a jugar otra vez. Los médicos me dicen que Dios me tiene para grandes cosas, porque la bala me cogió el colon, duré seis horas en la camilla para poderme operar. Yo llegué al hospital y se demoraron en atenderme”, contó Juan Daniel.

Relacionados

Envigado FC

Publicidad

Publicidad

Publicidad