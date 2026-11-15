Impactante recuperación de exjugador de Envigado, tras ser herido en Cali

Juan Daniel Tegüé Sánchez es un ejemplo total de superación y éxito en la vida, a pesar de que una bala no solamente le trancó su ilusión de ir a jugar al fútbol europeo; sino que también hasta de poder caminar.

Y es que, contra todo pronóstico médico, que incluso preveían varios años para recuperar la movilidad en sus piernas; ahora el joven Juan Daniel ya pudo volver a caminar, a solo meses de la lamentable tragedia sucedida en su barrio.

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La historia de Tegüé Sánchez pareciera de película, pues, con el talento, disciplina y calidad necesaria dentro del terreno de juego; debutó e hizo parte del equipo principal en Envigado FC, al punto de jugar en la primera división del fútbol colombiano en 2025, mostrándose de gran manera hasta empezar a llamar la atención de varios equipos.

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Sin embargo, pese a ser uno de los jóvenes futbolistas con más proyección para salir al fútbol internacional, un lamentable episodio en su barrio no solamente puso en ‘veremos’ su sueño de seguir jugando e ir a Europa; sino que además lo dejó en una complicada situación de salud, al punto de no saber si podría o no volver a recuperar su movilidad en las piernas.



Juan Daniel Tegüé Sánchez jugó en la Primera A con Envigado y soñaba con llegar al fútbol europeo. Un disparo en su barrio, en el oriente de Cali, le afectó la movilidad de las piernas. Le dijeron que podrían pasar años antes de volver a levantarse.

En Cali, Daniel empezó su… pic.twitter.com/nrtxcvrWV4 — TUBARCO (@tubarconews) November 14, 2026

“Estábamos celebrando porque al otro día viajaba para España a jugar, entonces estaba hablando con un amigo, que el familiar jugó conmigo en Envigado, es Yaser Asprilla. Estaba hablando con ese amigo, cuando un policía salió de una parte oscura y, como en el barrio Llano Verde hay problemas así de pelados; entonces el uniformado dijo ‘quietos, levanten las manos’”, contó Juan Daniel Tegüé para ‘Turbaco News’.

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“Yo pensé que le estaba diciendo a alguien más y la reacción de mi cuerpo fue como correr para mi casa porque yo vivió en la esquina, mi papá estaba ahí con mi papá. Como el policía vio que yo corrí, me disparó a mí”, agregó el joven exfutbolista de Envigado, relatando cómo aquel disparo acabó con su sueño de ir a España y de seguir jugando fútbol profesional.

Pero, ante este oscuro panorama, apareció Jorge Eliecer Calpa, un ángel en la vida de Juan Daniel, quien lo ayudó desde el inicio de su rehabilitación para que pueda volver a caminar. Ahora, el joven no solo da pasos, sino que también ya hace toques con el balón, a solo meses de aquella trágica escena.

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“Son las ganas que uno tiene; yo tengo muchas ganas de volver a jugar fútbol y sé que Dios me va a volver a dar la posibilidad de jugar otra vez. Así no sea profesional, pero quiero volver a jugar otra vez. Los médicos me dicen que Dios me tiene para grandes cosas, porque la bala me cogió el colon, duré seis horas en la camilla para poderme operar. Yo llegué al hospital y se demoraron en atenderme”, contó Juan Daniel.