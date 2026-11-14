Lucas González: "Hay cosas que tenemos que corregir para intentar ganar los dos torneos"

Luego de la igualdad por 1-1 frente a Once Caldas, en la Liga BetPlay; Lucas González salió a hablar a rueda de prensa, dando sus impresiones del encuentro y de lo que viene para el equipo antioqueño, tanto en las semifinales de Copa, como en los cuadrangulares finales de Liga BetPlay.

“Como todos los partidos, uno siente que hay cosas que se están haciendo bien y otras que no nos gustas. En el primer tiempo hicimos cosas bastante positivas, controlamos muy bien el juego de ellos, tuvimos muy poco tiempo para entrenar después del partido por Copa. Hacemos 40 puntos, que es difícil hacer 40 puntos, felicitaciones a los chicos y ahora pensar en el partido del martes”, indicó de entrada el estratega ‘verdolaga’ en conferencia de prensa.

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Sumado a eso, Lucas enfatizó en ir partido a partido, teniendo en cuenta que entre semana deberán enfrentar a Once Caldas por la semifinal de vuelta, en la Copa BetPlay. “La idea de juego no la podemos separar de la disponibilidad de los jugadores que uno tenga; ellos son los que le dicen a uno lo que se puede hacer. A lo largo del semestre ha habido momentos largos en donde no hemos tenido disponibilidad de extremos, de delanteros. Hemos tratado de buscar alternativas y afortunadamente ahora tendremos toda la plantilla disponible para este tramo final. Cada partido traerá su afán”, agregó Lucas.

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¿Escuchan las críticas en Nacional?



“Yo trato de apoyarme mucho en los datos. Hay que ignorar el ruido, cuando llegan críticas tratamos de ver qué hay de positivo en esas críticas. Esta semana ‘Pacho’ Maturana, que es muy cercano, me dijo que cuando te tiran piedras, es inteligente guardarlas para construir una casa. Ahora empiezan los cuadrangulares, todo inicia de cero, pero ahora mismo estamos pensando en la semifinal que nos jugamos el martes”.

“Hay muchas cosas que podemos y tenemos que corregir, para intentar ser campeones de los dos torneos. El objetivo era ser primeros y ya tenemos esa ventaja deportiva que hay que intentar hacerla valer”.

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¿Cuál es la ideología de este Nacional?

“Ignorar siempre el ruido, especialmente cuando es excesivamente positivo, para así tener los pies en la tierra. Lo segundo es hacer el trabajo, cada uno tiene que entender qué es lo que tiene que hacer, cada partido tiene un plan. Lo tercero es poner siempre por encima al equipo, entender que Nacional está por encima de todos y el último es entender el feedback, el de sus compañeros y el de nosotros”.