"Resalto de América la valentía, el hambre y poder olvidar las cosas externas en la cancha"

América de Cali cerró la fase del todos contra todos de la Liga BetPlay II-2026 con una victoria 2-0 sobre Deportivo Pereira, en compromiso disputado en Yopal. El resultado le permitió al equipo vallecaucano asegurar su clasificación a los cuadrangulares semifinales y quedarse con un lugar entre los dos primeros de la tabla.

El conjunto dirigido por David González terminó en la segunda posición con 36 puntos, por lo que será cabeza de serie en la siguiente instancia del campeonato. Después del triunfo, el entrenador escarlata habló en rueda de prensa sobre el rendimiento de sus dirigidos y el momento tenso que vivieron por cuenta de las tres unidades que les quitaron por medio del TAS por cuenta del caso de Yhormar Hurtado.

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"Hay que resaltar la valentía, las ganas y el hambre que estos muchachos han mostrado desde la primera fecha. Para nadie es un secreto las vicisitudes que hemos pasado durante el semestre. Poder superar todo eso y, cuando rueda el balón, olvidar las cosas externas, habla muy bien del trabajo que hemos hecho", habló de frente González.

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González también resaltó la importancia de haber involucrado a todos los integrantes de la plantilla en el proyecto deportivo, una situación que le permitió contar con alternativas y futbolistas en buenas condiciones para afrontar los compromisos.

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"Estamos donde queremos estar desde que empezamos la competencia. Cada problema y cada golpe lo único que han hecho es hacernos más fuertes, hacernos más grupo y hacernos más hambrientos de conseguir objetivos. Hemos logrado que todos jueguen, que todos hagan parte de este proyecto y hemos tenido la posibilidad de tener jugadores frescos en cada partido. Es un golpe más que nos hará levantar", agregó.

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Por otra parte, el entrenador se mostró satisfecho por la experiencia de jugar en Yopal y destacó la oportunidad de conocer una nueva región del país y acercar al equipo a otros aficionados.

"Soy una persona a la que le encantan las nuevas experiencias y venir por primera vez a un lugar en mi país. Muchas veces no conocemos ni nuestro propio país; eso me da alegría y me encanta ver, de un lado, montañas y, del otro, llano. Es muy satisfactorio poder darle una experiencia a esta hinchada que no ha tenido la posibilidad de ver al equipo", concluyó.