Inteligencia artificial y la final de la Liga Betplay 2024-II: ¿Quiénes serían los finalistas?

La sexta jornada de los cuadrangulares finales de la liga Betplay se disputarán en la tarde y noche de este domingo 8 de diciembre, con duros enfrentamientos como Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional y América de Cali vs. Junior de Barranquilla , en duelos en los que no sólo se jugarán tres unidades en la reclasificación, sino que definirán a los dos equipos que tendrán la posibilidad de jugar la gran final de la Liga Betplay 2024-II y hacerse con la estrella navideña.

Si bien en cada grupo ya hay un equipo favorito a clasificar a la gran final, en el fútbol colombiano todo puede pasar, sobre todo con una última jornada que no cuenta con ningún clasificado y donde casi todos los equipos tiene posibilidades. Es precisamente por esto que desde Gol Caracol le pedimos a una inteligencia artificial que realizara un análisis del rendimiento de cada grupo y equipo, definiera quiénes jugarían la final y quién sería el gran ganador.

Luego de recopilar los datos de los 5 jornadas disputadas, las victorias, empates y derrotas de cada equipo, desde este medio le solicitamos a ChatGPT quiénes veía como más optados a clasificar a la gran final y según las propias estadísticas, quién sería el campeón.

Análisis de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2024-II por Chat GPT:

Grupo A



Líder: Millonarios (11 puntos).

Segundo: Atlético Nacional (10 puntos).

Última jornada:



Deportivo Pasto vs. Millonarios.

Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional.

Falcao García y Santiago Giordana celebran un gol con Millonarios en la Liga BetPlay II-2024 Archivo de Colprensa

Publicidad

Predicción: Millonarios tiene la ventaja en puntos y un partido más accesible frente a Deportivo Pasto, que ya está eliminado. Nacional enfrenta a Independiente Santa Fe, un equipo complicado que, aunque eliminado, podría luchar por cerrar de buena forma y asegurar tres puntos importantes en su búsqueda de ser el mejor en la reclasificación.

Equipo clasificado: Millonarios avanzaría, ya que una victoria les asegura el primer lugar del grupo, y tienen a favor el factor invicto y la diferencia de calidad frente a su rival.

Publicidad

Grupo B



Líder: Once Caldas (9 puntos).

Segundo: Junior y Tolima (7 puntos).

Última jornada:



Deportes Tolima vs. Once Caldas.

América de Cali vs. Junior.

Once Caldas celebra uno de los goles de Dayro Moreno contra América de Cali, por la Liga BetPlay II-2024 Twitter Oficial de Once Caldas

Predicción: Once Caldas depende de sí mismo, enfrentando a un rival directo como Deportes Tolima. Por su parte, Junior necesita ganar por goleada y esperar que Once Caldas pierda o empate para avanzar.

Equipo clasificado: Once Caldas tiene altas probabilidades de avanzar, ya que enfrentará a un Tolima que si bien es local. lleva dos partidos consecutivos cayendo derrotado.

Final Liga Betplay 2024-II: Millonarios vs. Once Caldas

Análisis del campeón: Millonarios parte como favorito en una hipotética final por su plantel más experimentado, mejor forma en la reclasificación y el respaldo de su afición. Además, cuentan con un estilo de juego consolidado y más experiencia en instancias definitivas recientes. Once Caldas, aunque ha sorprendido, podría sufrir contra un rival más competitivo.

Publicidad

Predicción de campeón: Millonarios sería el campeón de la Liga BetPlay 2024-II. Su solidez defensiva, junto con la capacidad goleadora y manejo de momentos clave, les da ventaja sobre Once Caldas.

Once Caldas vs. Millonarios. Fotos: Colprensa y @MillosFCoficial.