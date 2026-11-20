Medellín y Santa Fe abrieron este viernes 20 de noviembre los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026; no obstante, el compromiso en el estadio Atanasio Girardot tuvo que ser detenido cuando el cronómetro marcaba sólo siete minutos por tormenta eléctrica.

El árbitro de la contienda, José Ortiz, decidió parar el juego para salvaguardar a los protagonistas en cancha; esto ante la intensa lluvia que caía sobre el escenario deportivo de la capital de Antioquia. Un estruendoso rayo fue el motivo para evacuar a los jugadores de bando y bando hacia los camerinos.

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Recordemos que tanto 'poderosos' como 'leones' hacen parte del grupo A de los cuadrangulares finales de la Liga II-2026, que completan Atlético Nacional y Once Caldas.

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Ahora, sólo queda esperar que la lluvia baje su intensidad y que no persistan los rayos y los truenos para conocer la decisión final del cuerpo arbitral, si se puede jugar más tarde este duelo.