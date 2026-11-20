Este sábado 21 de noviembre, Boca Juniors enfrentará a Atlético Mineiro por la gran final de la Copa Sudamericana, en el moderno y remodelado estadio Metropolitano de Barranquilla, en Colombia.

Y justamente, tanto en territorio argentino como brasileño de lo que más se habla es de este compromiso, que no solamente da un título continental y estatus para el equipo que logre coronarse; sino que también dejará una huella en la historia de este prestigioso certamen.

Publicidad

Como dato no menor, es importante recalcar que Colombia ya quedará con su sello en esta edición de la Copa Sudamericana y no especialmente porque la final se vaya a jugar en la ‘arenosa’; sino que también porque, sea cual sea el campeón, tendrá ‘cafeteros’ campeones. Esto, teniendo en cuenta que cada equipo tiene de a dos jugadores colombianos en cada una de sus nóminas.

Mateo Cassierra, colombiano de Atlético Mineiro. Mineiro.

Publicidad

Y respecto a lo que serán esos oncenos iniciales para este sábado; por parte de Atlético Mineiro, en Gol Caracol conocimos de buena fuente que es muy probables que Mateo Cassierra sea titular con los ‘gallos’.



Pese a sus recientes problemas físicos, parece ser que el delantero colombiano sería inicialista en el Metropolitano, para enfrentar a Boca Juniors en la gran final de la Copa Sudamericana.

Sin embargo, Mateo no sería la única marca colombiana en el campo para los brasileños, pues, así como lo revelan en el medio ‘Globo Esporte’, Kevin Castaño también iría de entrada para el conjunto dirigido por Eduardo Domínguez.

Publicidad

“Posible alineación del Atlético: Everson; Natanael, Ruan, Vitão y Lodi; Castaño, Igor Gomes (Maycon) y Fred; Bernard, Cuello y Cassierra”, citó el portal anteriormente mencionado, dando pistas de cuál podría ser la titular de Mineiro este 21 de noviembre en Barranquilla, confirmando además, dicha información sobre la titularidad de Mateo Cassierra.

Kevin Castaño con Atlético Mineiro. Getty Images.

Además de eso, en la conferencia de prensa previa a la final; a Domínguez le preguntaron respecto a la nómina con la que saldría al campo frente a Boca Juniors. El entrenador de los ‘gallos’ se mostró preocupado por algunos futbolistas que no están en condiciones, rescatando, también, algunos otros que llegan óptimos para disputar el trascendental partido.

Publicidad

“Llegamos con algunos jugadores lesionados, pero también con la posibilidad de contar con otros disponibles. Eso es importante para nosotros, para el grupo. Lo ideal sería tener al equipo completo, pero no va a ser posible. Tendremos que esperar al entrenamiento para ver quién está al 100%”, sentenció en conferencia de prensa el DT de Atlético Mineiro.

