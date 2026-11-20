La Selección Colombia Sub-17 inicia este sábado su participación en el Mundial de la categoría, que se juega en Catar, enfrentando a su similar de Japón en su debut en el certamen. El combinado dirigido por Freddy Hurtado saltará a la cancha del Aspire Zone con la ilusión de dar el primer golpe en la fase de grupos ante un rival que es uno de los favoritos.

Por supuesto, las emociones de este compromiso las podrán ver EN VIVO por TV a través de Gol Caracol, en la plataforma de Ditu, en este portal haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos, y en el canal de YouTube de Gol Caracol.

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Lo cierto es que el debut de la escuadra juvenil marca el regreso del país a la cita máxima de la categoría, un escenario donde la 'tricolor' ha sabido firmar actuaciones históricas. A lo largo de sus participaciones mundialistas, Colombia ha asistido a siete ediciones, siendo sus campañas más destacadas las de Finlandia 2003 y Nigeria 2009, torneos en los que la 'amarilla' logró ubicarse en el cuarto lugar del planeta.

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En Finlandia 2003, una generación integrada por figuras como Fredy Guarín, Adrián Ramos y Carlos Daniel Hidalgo firmó la mayor goleada colombiana en torneos FIFA al vencer 9-1 al anfitrión en la fase de grupos. Años más tarde, en Nigeria 2009, un plantel liderado por Gustavo Cuéllar y Jeison Murillo avanzó de manera invicta en la fase inicial y superó duras batallas ante Argentina y Turquía para meterse nuevamente entre los cuatro mejores del mundo.



Aunque en ediciones como Escocia 1989 y Japón 1993 el equipo finalizó en la ronda de grupos, e India 2017 vio la eliminación en octavos de final, el registro histórico refleja un saldo competitivo. Con un balance de 31 partidos disputados en mundiales Sub-17, la 'tricolor' acumula 10 victorias, 9 empates y 12 derrotas, sumando 43 goles a favor en sus distintas participaciones.

Ahora, con el duelo frente a los asiáticos como primer obstáculo, los dirigidos por Hurtado busca escribir un nuevo capítulo exitoso en la historia del fútbol colombiano y mejorar sus registros históricos en el campeonato.

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Acá el historial de la Selección Colombia Sub-17 en los mundiales de la categoría:

Mundial Sede Instancia alcanzada Posición PJ PG PE PP GF GC