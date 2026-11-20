El estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla se consolida como el epicentro de la infraestructura futbolística en Colombia. En el marco de la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún se refirió a las obras de remodelación y al futuro de los escenarios deportivos del país durante una charla exclusiva con la periodista Marina Granziera para 'Gol Caracol' y 'Blu Radio'.

El máximo dirigente del balompié nacional destacó el trabajo articulado con las autoridades locales para lograr la transformación del recinto barranquillero.

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"No hay duda, yo creo que el compromiso que hicimos con el alcalde (Alejandro Char) nos salió de maravilla. El estadio (Metropolitano) en diez meses, lo digo con todo orgullo es un estadio de talla mundial. Esperemos que otras ciudades del país - yo sé que ya arrancaron Medellín y arrancó Bogotá con lo mismo - y volver a acortar esa distancia que perdimos de 20-30 años donde en Sudamérica tuvimos escenarios muy buenos y nos quedamos. Ahora, hay que volver a construir y volver a avanzar hacia una vanguardia que necesitamos para obtener grandes eventos internacionales en nuestros de estadios de fútbol nuevamente”, dijo.

El renovado Metropolitano Roberto Meléndez está listo para la final de la Copa Sudamericana 2026. Foto tomada del X de @alcaldiabquilla

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Asimismo, Jesurún enfatizó en que este tipo de inversiones y estándares deben replicarse en las principales capitales de Colombia: “Por supuesto, todas las ciudades merecen este tipo de honores que hoy tiene Barranquilla, que se lo merece por el esfuerzo que ha hecho. Medellín va muy encaminado, esperemos que Bogotá también y ojalá que otras ciudades del país que también tienen aficiones maravillosas puedan imitar lo que acaba de hacer Barranquilla”.



Por último, el presidente de la FCF agradeció el homenaje rendido durante la reapertura del escenario, donde una de las salas principales fue bautizada con su nombre: “No hay ninguna duda que es un honor que me emocionó mucho y que cogió de sorpresa, me llevaron al evento sin tener idea de lo que iba a pasar. Es un reconocimiento de mucho agradecimiento”.