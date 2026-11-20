Atlético Nacional inicia su camino en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026 con un reto cargado de tensión frente a Once Caldas. Tras el reciente trago amargo en la Copa BetPlay, donde el cuadro manizaleño se clasificó a la final desde el punto blanco del penalti en el Atanasio Girardot, el 'verdolaga' busca cobrarse la revancha en el Palogrande y dar el primer golpe en la zona.

Para afrontar este compromiso de la primera jornada del grupo A, el director técnico del verde paisa, Lucas González, confirmó la lista de 20 convocados, encabezada por James Rodríguez como principal novedad. Además, el conjunto antioqueño recupera rodaje y peso colectivo con los regresos de los internacionales Juan Manuel Rengifo, Samuel Velásquez y Andrés Felipe Marín, quienes no estuvieron presentes en la reciente llave copera.

James Rodríguez, mediocampista de Nacional Colprensa

Publicidad

El reto no será sencillo para Atlético Nacional, que llega a la capital de Caldas con el antecedente de haber firmado tres empates consecutivos contra el 'blanco blanco' en lo que va del semestre.

Publicidad

Acá la lista de convocados de Atlético Nacional para visitar a Once Caldas:

Arqueros: Armani y Marquínez.

Armani y Marquínez. Defensores: Haydar, Román, Velásquez, Parra, Reyes y Tesillo.

Haydar, Román, Velásquez, Parra, Reyes y Tesillo. Volantes: James Rodríguez, Rengifo, Rivero, Cardona, Marín, Uribe, Zapata y Cabrera.

James Rodríguez, Rengifo, Rivero, Cardona, Marín, Uribe, Zapata y Cabrera. Delanteros: Moreno, Morelos, Benítez y Sarmiento.

¿A qué hora es Once Caldas vs. Atlético Nacional y dónde ver EN VIVO por TV?

Así las cosas, el compromiso entre el 'blanco-blanco' y los 'verdolagas', correspondiente a la primera jornada del grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, se disputará este sábado 21 de noviembre a las 8:15 p.m., en el estadio Palogrande de la ciudad de Manizales.

Y como es habitual se podrá ver EN VIVO por TV por el canal que transmite el fútbol profesional colombiano (Win). Además, en este portal: www.golcaracol.com encontrará un minuto a minuto del compromiso, las mejores jugadas, los gozalos, polémicas y más para que se agende y no se lo pierda.