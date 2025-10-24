"James Rodríguez padre era crack, un poco más dinámico que James hijo; dos grandes jugadores"

Una Selección Colombia juvenil que dejó huella y que incluso algunos aún recuerdan fue la que impresionó internacionalmente en el Sudamericano de Paraguay de 1985. Dirigida por Luis Alfonso Marroquín mostró un fútbol que enamoró y obtuvo resultados positivos con siete partidos jugados, tres ganados, el mismo número de empates y solamente se cayó en uno con un 2-1 con Brasil. La plantilla la integraron jugadores como Eduardo Niño, René Higuita, Álvaro 'Calidad' Núñez, Pepe Romeiro Hurtado, Jhon Jairo Tréllez, Wilson James Rodríguez, Jhon Édison Castaño y Nilton Bernal, quien fue nuestro invitado a la sección el 'Anecdotario' de Gol Caracol e hizo una serie de valiosas añoranzas.

El antiguo volante de técnica y visión de juego y ahora entrenador recordó que "el éxito de la selección se dio porque se juntaron la irreverencia de un 'profe' como Marroquín y de los que jugábamos que éramos nosotros, porque veníamos del barrio, de la calle. Nos nombraban a Argentina, Uruguay o Brasil y nosotros decíamos; 'bueno, vamos a jugar'. Así asumimos todo y por eso se consiguen las cosas".

Nilton Bernal - Foto: Colprensa

Una particularidad para Bernal fue que tuvo la oportunidad de compartir y conocer de cerca al progenitor de James Rodríguez. "Yo creo que James padre era un gran jugador, un crack, él manejaba perfil derecho, perfil izquierdo, mientras que James hijo es más zurdo. En cuanto a lo de la intensidad de juego James papá más dinámico, te ayudaba a marcar; con esto no digo que James hijo no lo haga, sino que es una manera diferente de jugar. Yo no puedo decir que uno u el otro jugaba más o menos que el otro, eso sería irrespetuoso. Además, que James hijo jugó en el Real Madrid, fue goleador de un mundial, algo único para Colombia. Los dos, grandes jugadores de fútbol".

Publicidad

¿James Rodríguez padre era suplente de Nilton Bernal?

A lo largo de la charla, el exjugador campeón con Millonarios se mostró mesurado en cada palabra. Y así lo evidenció cuando se le interrogó con respecto a su titularidad de parte de Marroquín en la posición de volante de creación y la suplencia de Wilson James Rodríguez. "Lo que pasa es que yo tuve una buena presentación en el torneo nacional, siendo mediocampista salí goleador de Bogotá y la verdad es que me fue bien en la Selección. Pero yo soy respetuoso de Wilson James, a quien le mando un saludo afectuoso porque sé que pasó un momento difícil de salud, y yo era algunas veces titular, otras nos turnaban, en ocasiones jugamos los dos y pues lo claro fue que una lesión me alejó de la posibilidad de ir al Mundial", remató Bernal.