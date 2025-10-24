Síguenos en::
Fútbol Colombiano  / "James Rodríguez padre era crack, un poco más dinámico que James hijo; dos grandes jugadores"

"James Rodríguez padre era crack, un poco más dinámico que James hijo; dos grandes jugadores"

En Gol Caracol habló un talentoso del balón que compartió con Wilson James Rodríguez en la Selección Colombia Sub-20 que en 1985 puso a hablar a toda Sudamérica de nuestro país.

Por: Óscar Javier Ostos Mayorga
Actualizado: 24 de oct, 2025
James Rodríguez y su padre, ambos jugadores de la Selección Colombia
