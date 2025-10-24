Síguenos en::
Fútbol Colombiano  / Último aviso para Neyser Villarreal; "preséntese en Millonarios lo antes posible, termine bien"

Último aviso para Neyser Villarreal; “preséntese en Millonarios lo antes posible, termine bien”

El joven atacante de Millonarios, Neyser Villarreal, no se ha unido a los entrenamientos tras la finalización del Mundial Sub-20, que ha generado toda una polémica.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 24 de oct, 2025
Néiser Villarreal y el nuevo problema que tiene el delanterod eMillonarios y Colombia Sub-29.jpg
Néiser Villarreal, metido en la grande.
Foto: FCF.

