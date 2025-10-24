Último aviso para Neyser Villarreal; “preséntese en Millonarios lo antes posible, termine bien”

Neyser Villarreal una vez más volvió a brillar con la camiseta de la Selección Colombia Sub-20, ahora en el Mundial de la categoría, marcando 5 goles y quedando entre los máximos artilleros del certamen orbital de la FIFA. Pero a nivel club su presente es diferente y tras el más reciente desplante se armó una nueva polémica por su ausencia con Millonarios.

Nuevamente el técnico César Torres se pronunció sobre la controversia que se ha formado por la no presencia del joven goleador al equipo bogotano con el que aún tiene contrato, a pesar de ya haber sido presentado por el Cruzeiro, de Brasil.



Técnico de Selección Colombia y su pedido a Neyser Villarreal por polémica con Millonarios

César Torres, quien viene defendiendo al joven jugador, habló con 'DSports' y allí contó que ya se contactó con 'Ney' y le dio un consejo para evitar que siguiera en el centro de la polémica en el fútbol colombiano.

"Hablé con él el miércoles y me dijo que estaba donde la mamá, yo le dije que necesitaba que se presentara urgentemente. No sé quién es el que le dice que no se presente. Él me dijo ‘yo ya hablé con el entrenador de la Sub-20’, porque él está con la Sub-20 (Millonarios)", relató inicialmente el DT de la Selección Colombia juvenil, quien se ha mostrado muy cercano al delantero y lo ha hecho brillar, tanto en el Sudamericano, como en el Mundial de la categoría.

Neyser Villarreal, delantero colombiano, en un entrenamiento con Millonarios Página Oficial de Millonarios

Seguido a eso, César Torres confesó que al hablar con Neyser Villarreal le dijo "preséntese lo antes posible porque es mejor salir bien, terminar su proceso y contrato bien, dejar las puertas abiertas, uno no sabe", a lo que el atacante de Tumaco le respondió con un "sí, señor, tiene toda la razón", fue el relato del técnico de la 'tricolor' en las últimas horas.



La posición radical de Millonarios con Neyser Villarreal

Al ser la segunda vez que no se presenta a los entrenamientos a pesar de tener contrato -pasó primero luego del Sudamericano Sub-20- el propio club 'embajador' decidió pronunciarse en sus redes sociales y mandar un mensaje directo al delantero, poniendo como ejemplo a su compañero en la 'tricolor' y quien también hace parte de la nómina de los azules.



"Luego del tercer puesto logrado en el pasado Mundial sub 20 de Chile, el defensor Carlos Sarabia se reintegró a trabajos. Ya completa una semana de entrenamientos con el grupo", informaron sobre el lateral derecho, pero a continuación señalaron la ausencia de Neyser Villarreal, quien "no se ha presentado ni se ha comunicado. Millonarios FC ya le notificó que inició el proceso administrativo correspondiente".