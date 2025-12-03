A qué hora juega HOY Real Madrid vs. Athletic Bilbao por la Liga de España

En medio de su primera crisis de resultados al frente del Real Madrid, Xabi Alonso gozará este miércoles de una nueva oportunidad para enderezar el rumbo de su equipo ante el Athletic Bilbao en San Mamés y alejar así el fantasma del runrún de una posible destitución.

"Nos preocupa tanto a los jugadores como al cuerpo técnico cómo podemos mejorar, romper esta dinámica en LaLiga y volver a ganar fuera de casa. Tenemos una muy buena oportunidad en San Mamés. A por ello vamos", afirmó el martes el técnico vasco en rueda de prensa en Valdebebas, la ciudad deportiva del club blanco.

Jugadores del Real Madrid reciben indicaciones de Xabi Alonso, su director técnico AFP

El presente de la 'casa blanca'

El conjunto 'merengue' ha vivido un mes de noviembre para el olvido, como aludió su rival del FC Barcelona, Hansi Flick, cuando su equipo pasó por una mala racha similar el pasado año.



El Real Madrid sólo ha logrado un triunfo en los últimos cinco encuentros. En el pasado mes, acumuló una derrota contra el Liverpool (1-0) en Champions League y tres empates en LaLiga, contra el Rayo Vallecano (0-0), el Elche (2-2) y el Girona (1-1) el domingo.

Este último resultado supuso además la pérdida del liderato, que pasó a manos del Barça tras haberse impuesto el sábado al Alavés (3-1).

La única victoria madridista tuvo lugar el pasado miércoles frente al Olympiacos (4-3) en Grecia, gracias al póker de su estrella, el francés Klyian Mabppé.



- Charlas -

Según la prensa española, el preparador vasco mantuvo conversaciones con los jugadores y con miembros de la directiva del club.

"Hablamos de fútbol, de la unión que necesitamos, de qué cosas tenemos que mejorar para ser más constantes en el juego", explicó Xabi Alonso.

Después del partido, algunos jugadores como Mbappé, Eduardo Camavinga y Federico Valverde publicaron mensajes de unidad y apoyo al técnico en esos momentos complicados.

Pese a ello, el Real Madrid volvió a ceder dos puntos en Montilivi. "Estos son procesos, son momentos, y lo importante es cómo los afrontamos. Cuando son buenos momentos, y no tan buenos, que tengamos la convicción y la confianza en nosotros mismos", incidió el técnico vasco.

"Quedan muchos partidos y esto puede dar muchas vueltas. El corto plazo es mañana (miércoles) en San Mamés para poder volver a tener esa sensación de ganar fuera de casa. No está costando, pero es la realidad y mañana (miércoles) podemos hacerlo", agregó.

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, en el entrenamiento Foto: AFP

Sobre las dudas que ha generado al mando del equipo, el antiguo entrenador del Bayer Leverkusen respondió que convive "con la exigencia y las críticas" y que sólo está centrado en mejorar para llegar a abril y mayo en condiciones de "poder disputar todo".

Además, reconoció que el equipo juega peor desde que ganase al Barcelona (2-1) en el Bernabéu a finales de octubre y al Valencia (4-0) a principios de noviembre.

"Hemos perdido un poco de calidad y energía, todos nos vemos afectados", explicó el preparador vasco. El Real Madrid suma 33 puntos.



A qué hora juega HOY Real Madrid vs. Athletic Bilbao en la Liga de España

Día: miércoles 3 de noviembre del 2025

Jornada: fecha 15 de la Liga de España

Hora: 1:00 de la tarde (Colombia)

Estadio: San Mamés

TV: ESPN y Disney+ Premium