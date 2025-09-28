Síguenos en::
Fútbol Colombiano  / Javier Báez mandó el balón a la tribuna; el penalti que erró en Junior vs. Pasto

Javier Báez mandó el balón a la tribuna; el penalti que erró en Junior vs. Pasto

El defensor paraguayo al servicio del Junior de Barranquilla falló de forma increíble un cobro desde el punto blanco frente al Pasto. ¡Hubo lamento en el Metropolitano!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de sept, 2025
Javier Báez y el penalti errado en Junior vs Pasto en el Metropolitano.
