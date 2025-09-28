Javier Báez mandó el balón a la tribuna; el penalti que erró en Junior vs. Pasto

Junior recibió este domingo a Deportivo Pasto en el partido que le dio cierre a la jornada 13 de la Liga BetPlay II-2025. El 'tiburón' desperdició un cobro desde el punto blanco del penalti, Javier Báez fue el ejecutor y hubo lamento en el Metropolitano.

Jhomier Guerrero sufrió falta en el área por parte de John Méndez, pero en primera instancia el árbitro del juego, Carlos Betancur, no pitó nada. Sin embargo, el colegiado fue llamado por el VAR para la revisión de la jugada, y luego de chequearla en el monitor, pitó penalti para el 'rojiblanco'.

Frente al balón se paró Javier Báez, pero el paraguayo le pegó muy mal al balón. Cobró al estilo de la NFL, muy fuerte y la pelota terminó en la tribuna.



Vea acá el penalti fallado por Javier Báez en Junior vs. Pasto por la Liga BetPlay II-2025: