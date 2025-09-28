Jorge Carrascal, figura en la remontada 2-1 de Flamengo sobre Corinthians: vea sus dos asistencias

El líder Flamengo se impuso por 2-1 en su visita al Corinthians en el clásico entre los clubes más populares de Brasil y consiguió aumentar aún más la ventaja que lo separa de sus principales perseguidores, principalmente Cruzeiro y Palmeiras, que sufrieron reveses en la vigésimo quinta jornada del Campeonato Brasileño.

Tres días después de garantizar cupo en las semifinales de la Copa Libertadores, el conjunto dirigido por el técnico Filipe Luiz venció al Corinthians de remontada con anotaciones del uruguayo Giorgian de Arrascaeta, segundo en la clasificación de goleadores con 14 dianas, y de Luiz Araújo.

La victoria le permitió al conjunto carioca aislarse aún más en la cima de la clasificación de la Liga, ahora con 54 puntos, con cuatro unidades de diferencia sobre el Cruzeiro, su inmediato escolta, y a cinco puntos del Palmeiras, el tercero.

Pese a que Corinthians hizo valer su condición de dueño de la casa y comenzó presionando desde el primer minuto, desperdició varias oportunidades de gol en el primer tiempo, principalmente en los pies del atacante Yuri Alberto.

Una de las oportunidades perdidas fue un penalti que Yuri Alberto pateó sin fuerza y dejó en las manos del portero argentino Agustín Rossi.

Pero Yuri Alberto compensó a los hinchas del Corinthians con un gol en el primer minuto del segundo tiempo.

Flamengo reaccionó ocho minutos después con un tanto de Arrascaeta, que recibió dentro del área una asistencia del centrocampista colombiano Jorge Carrascal, uno de los mejores en la cancha.

- 🚨🇺🇾 Arrascaeta, você conhece o caminho do gol, ídolo sagrado 🔴⚫🦅



Ídolo máximo, ídolo sagrado, Deus do futebol, craque de futebol.



não podemos negociar pontos contra o Corinthians hoje. pic.twitter.com/Of98mqp7zo — 𝑫𝒊𝒆𝒈𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒆𝒊𝒂 ❤️🖤 (@DGcorreiaPeres) September 29, 2025

Y faltando diez minutos para el final del partido Luiz Araújo anotó el gol de la victoria tras una asistencia igualmente de Carrascal y en una jugada iniciada por el ecuatoriano Gonzalo Plata.