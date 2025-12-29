"Luis Javier Suárez está marcando su era pese a que lo fichamos como reemplazo de Viktor Gyokeres"

Sporting de Lisboa cerró el 2025 con un contundente 4-0 en casa sobre Rio Ave y con la espectacular actuación del colombiano Luis Javier Suárez, quien se fue de triplete y dejó una vez más en claro porque fue fichado para reemplazar a Viktor Gyokeres. Su performance dejó muy impresionado al DT Rui Borges que se regó en elogios en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Más allá de los goles y todo lo que muestra en la cancha, el estratega puso por encima el buen clímax que genera el atacante 'cafetero' a la interna del grupo. "Luis ha hecho un gran comienzo de temporada, no es solo este hat-trick, desde el principio la conexión que tiene con el grupo es evidente. Y la conexión entre ellos es clara, el respeto que sienten el uno por el otro es muy reflejativo de los juegos y de nuestra vida diaria en el gimnasio, en amistad y ayuda mutua. No solo con Luis, que está empezando bien la temporada, dentro de las expectativas cuando lo fichamos pronto, tras la pérdida de un delantero [Viktor Gyokeres] que había sido importante. Dije que iba a marcar su era y no tengo duda de que es diferente, pero ha ayudado al equipo y el equipo le ha ayudado a él", señaló el entrenador.

Suárez es el goleador de la Liga de Portugal con 14 anotaciones, superando a otras figuras como Vangelis Pavlidis, delantero del Benfica que ostenta 13 tantos.

Por último, más allá del análisis sobre el colombiano, Borges sorprendió al declarar no son el mejor equipo sino están en la cima de la tabla de posiciones y le dio todo el crédito a sus archirrivales. "Esto de merecer, para mí, es subjetivo. El mejor es el FC Porto, que ocupa el primer puesto y, si lo es, tiene mérito. No se puede quitar ese mérito y yo no, pero estoy contento y gracias por las palabras, es una señal de respeto y que ves en nosotros mucha calidad y nuestro crecimiento en términos de madurez y calidad de un partido a otro. No siempre seremos tan buenos, hoy con una primera parte más dormida, eso es parte de ello, por otro lado también hay cualidades, pero contentos por el reconocimiento de los rivales, así como reconozco el mérito del FC Porto que va primero y, si va primero, es porque tiene más mérito que los demás", concluyó.