"Tenía la boca rota, cortes por todos lados, me dio tres puñetazos sin que los viera venir"

Los futbolistas suelen tener varias anécdotas interesantes de sus carreras en el fútbol y Ronaldo Nazario no es la excepción. El astro brasileño contó, en conversación con Juan Sebastián Verón, un curioso hecho que le sucedió cuando apenas daba sus primeros pasos con la camiseta de Cruzeiro.
'El fenómeno' afirmó dias antes de un partido que haría varios goles y eso no le cayó bien a sus rivales. "Cosas de jóvenes, iba muy confiado y dije una entrevista el miércoles que en el partido del domingo marcaría tres goles", comenzó explicando. Luego, inmediatamente iniciado el duelo comenzó a ver que lo que había dicho, sus rivales lo habían escuchado. "Ni me acordaba. Llegamos al partido, minuto 2, el balón lo tiene mi defensa, yo miraba para allí y viene uno por detrás y me mete un puñetazo. Me caigo, no sabía ni de donde venía. Me levanto ya con sangre, preguntando que pasaba, y me dice 'aquí no vas a marcar tres goles en tu puta vida, cabrón'".
Sin embargo, eso no quedo ahí y minutos después siguieron atacándolo por sus palabras. "Pasados 10 minutos, el árbitro no había visto nada, viene el tío y otra vez, casi me rompe otro diente. Y faltando 5 minutos de la media parte me mete otro puñetazo sin que me enterara de nada. De verdad que no había muchas cámaras y no se vio de ningún lado, pero tenía la boca rota. Cortes por todos los lados, tres puñetazos así sin ver...", explicó el ahora dirigente brasileño.
Finalmente, Ronaldo contó cómo se sobrepuso a esa situación y cumplió lo prometido. "Salí llorando del campo. 16 años, totalmente sin experiencia. Y nada, me tranquilizaron y volví a la segunda parte mirando donde estaba el cabrón este, no el balón. Al final ganamos el partido 3-0 y marque los tres goles", concluyó sobre ese instante donde ya demostraba que iba a ser un peligro para las defensas.