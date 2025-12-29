Síguenos en:
"Tenía la boca rota, cortes por todos lados, me dio tres puñetazos sin que los viera venir"

La leyenda del fútbol brasileño, Ronaldo Nazario, contó una sorprendente anécdota de sus inicios en Cruzeiro cuando tenía 16 años. Todo ocurrió por decir que marcaría tres goles. ¡Vea lo que contó!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 29 de dic, 2025
Foto: AFP

