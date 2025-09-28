Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras América 1-1 Envigado

La jornada número trece de la Liga BetPlay II-2025 continúo este domingo 28 de septiembre con cuatro compromisos, y uno de ellos, fue el que disputaron en el Pascual Guerrero, América de Cali y Envigado.

Los 'diablos rojos' tuvieron la posesión del balón y las mejores opciones de cara al arco rival; sin embargo, no pasaron del 1-1 frente a los 'naranjas'. Los rojos del Valle del Cauca comenzaron ganando el partido gracias a una anotación de Luis Ramos al minuto 50, pero a los 87, Bayron Garcés puso cifras definitivas.

Los otros compromisos para este día son Águilas Doradas frente al Deportivo Cali, Santa Fe vs. La Equidad y Junior de Barranquilla contra Deportivo Pasto.

América vs. Envigado, por al fecha 13 de la Liga BetPlay ll-2025 Colprensa

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025

Atlético Bucaramanga |24 puntos Independiente Medellín |24 puntos Fortaleza | 24 puntos Atlético Nacional | 23 puntos Junior de Barranquilla | 22 puntos Tolima | 20 puntos Alianza FC |19 puntos Llaneros | 18 puntos Deportivo Cali | 17 puntos Santa Fe | 17 puntos Once Caldas |16 puntos Pereira |15 puntos América de Cali | 14 puntos Millonarios | 14 puntos Envigado | 13 puntos Unión Magdalena |12 puntos Águilas Doradas | 11 puntos La Equidad | 11 puntos Boyacá Chicó |11 puntos Deportivo Pasto |10 puntos

Resultados de la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2025

Once Caldas 5-2 Boyacá Chicó

Fortaleza 2-1 Atlético Bucaramanga

Deportivo Pereira 2-2 Unión Magdalena

Alianza FC 3-1 Llaneros

Deportes Tolima 2-3 Medellín

Atlético Nacional 2-0 Millonarios

América de Cali 1-1 Envigado