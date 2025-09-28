Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras América 1-1 Envigado

La jornada número trece de la Liga BetPlay II-2025 continúo este domingo 28 de septiembre con cuatro compromisos, y uno de ellos, fue el que disputaron en el Pascual Guerrero, América de Cali y Envigado.
Los 'diablos rojos' tuvieron la posesión del balón y las mejores opciones de cara al arco rival; sin embargo, no pasaron del 1-1 frente a los 'naranjas'. Los rojos del Valle del Cauca comenzaron ganando el partido gracias a una anotación de Luis Ramos al minuto 50, pero a los 87, Bayron Garcés puso cifras definitivas.