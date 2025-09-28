Síguenos en::
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
PERIODISTAS PELEARON
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras América 1-1 Envigado

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras América 1-1 Envigado

Este domingo continuaron las emociones de la jornada número trece de la Liga BetPlay II-2025 con el enfrentamiento entre 'diablos rojos' y naranjas. ¡Así quedó la tabla de posiciones!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de sept, 2025
Comparta en:
Acción de juego entre América de Cali y Envigado por la jornada 13 de la Liga BetPlay II-2025.
Acción de juego entre América de Cali y Envigado por la jornada 13 de la Liga BetPlay II-2025.
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad