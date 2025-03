Javier Gandolfi contó qué pasó con Edwin Cardona y Alfredo Morelos contra América de Cali

Atlético Nacional se llevó una nueva edición del clásico contra América de Cali . Este domingo 9 de marzo, se impuso por 1-0, con gol de Alfredo Morelos, por la fecha 8 de la Liga BetPlay I-2025, en el estadio Atanasio Girardot. Sobre el desarrollo del juego, las decisiones tomadas y más detalles, habló el director técnico del club 'verdolaga', Javier Gandolfi , en rueda de prensa posterior al juego.

¿Qué análisis hace del juego?

"Tuvimos un buen partido, que manejamos con inteligencia y jerarquía. Al inicio del encuentro, creamos cuatro opciones de gol. Luego el rival puso un bloque bajo. Fuimos a buscar y llegó el premio. Ya para el segundo tiempo, América de Cali hizo cambios, pero les cortamos el circuito de juego. Quizá nos faltó cerrar el partido con transiciones o mejores tomas de decisiones en los metros finales".

¿Por qué las salidas de Edwin Cardona y Alfredo Morelos?

"Cardona tenía tarjeta amarilla y me gusta terminar los partidos con once, sin arriesgar tanto. Por eso, analicé el caso de Jorman Campuzano, pero sentí que Sebastián Guzmán tenía un desgaste, entonces se toman decisiones, pero fue para alimentar al equipo con piernas frescas. En ese sector de la cancha, donde hay roce y palabras, se hizo el cambio. Y lo del 'Búfalo' también fue una decisión técnica, pero ninguna molestia".

¿Qué le gustó del equipo?

"Una vez más, las herramientas se les dieron y ellos las aplicaron. Prueba de eso es la pelota quieta que nos dio el triunfo. Ya con el juego, hay opciones, alimentando a los hombres de adelante con una pelota limpia. Ahora, en este encuentro, se dieron un choque de emociones por el rival y todo, entonces se trató de manejar la parte emocional y creo que se hizo y los jugadores lo demostraron".

¿Cree que Edwin Cardona hizo falta en el remate del partido?

"Una vez logramos la ventaja, no cambiamos el sistema porque Juan Manuel Zapata jugó por delante de los dos volantes y tiene buen manejo de balón. El rival tiene sus virtudes y cortamos su circuito. Con el resultado estoy contento, pero si no hacía los cambios y quedaba con un hombre menos o perdía, me hubieran preguntado que por qué no reforcé la mitad de la cancha. Tomo las decisiones en el momento".

¿Cómo gestionar la seguidilla de juegos que se avecinan?

"Cuando llegamos, nos encontramos con varios partidos en poco tiempo, entonces la respuesta es que siempre se pondrá lo mejor, no voy a cuidar. Lo más importante es el siguiente partido, ya que si pienso en el que viene, el resultado en el del turno será negativo. No veo nombres, ni apellidos, miro rendimientos, entonces ahorita les toca a algunos que hace dos o tres juegos, no estaban, y están bien. Ya estamos preparados para lo que viene".

¿Cuál es la fórmula para devolverle la grandeza a Nacional a nivel internacional?

"Se está trabajando, día a día, en la intensidad, con la presión alta, lastimando al rival; es el esfuerzo que se hace en busca de un premio. La idea es apostarle a eso porque en la Copa Libertadores, los detalles te envían para arriba o para abajo".