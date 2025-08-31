Javier Gandolfi, sin 'pelos en la lengua' frente a sus críticos, tras triunfo de Nacional

Este domingo 31 de agosto, Atlético Nacional venció por 1-0 a Envigado, en un estadio Atanasio Girardot totalmente vestido de verde.

No obstante, pese a la victoria de los ‘verdolagas’, varios hinchas salieron descontentos, dejando varias críticas al equipo, pero especialmente a Javier Gandolfi, quien en rueda de prensa no se anduvo con rodeos y le envió mensaje a la hinchada.

"El hincha pretendía otra vez más goles, pero era un partido para que se vayan contentos y lastimosamente, una victoria no los deja. Yo voy a seguir trabajando", dijo el estratega argentino, dejando claro que entiendo el inconformismo, muchas veces, de la afición antioqueño. Pero, eso sí, seguirá trabajando para llegar al nivel que todos quieren.

Javier Gandolfi con Atlético Nacional - Foto: Atlético Nacional

Eso, no sin antes recuperarse de a poco de todos los golpes anímicos que el equipo ha tenido que ir afrontando durante toda la temporada. “Vamos a seguir trabajando y sanando heridas. Nosotros también tenemos heridas y hay cosas buenas, hoy el arco en cero, el equipo lleva once partidos sin perder, seguramente habrá cosas malas, pero en mi caso veo cosas muy positivas”, dijo Javier Gandolfi.

Sumado a eso, el estratega ‘verdolaga’ analizó tácticamente el partido, dejando varias conclusiones del duelo contra Envigado, especialmente de lo visto en la primera mitad: “El primer tiempo, el equipo mostró más fútbol. Ya en el segundo aparecen las emociones y con dos hombres de más, nosotros no tuvimos la capacidad de manejar los tiempos y tener paciencia para lastimar al rival de distintas maneras".

“Cuando fuimos afrontando partido a partido se fueron notando los cambios, el ‘sanar’ en esta institución lo que te da es ganar”, agregó Gandolfi, dejando claro que solo los resultados devolverán la tranquilidad y paz en el entorno del equipo verde.



*Otras declaraciones de Javier Gandolfi:

¿Qué sensaciones le deja el presente futbolístico de Edwin Cardona?

"La idea es que regrese a ser el Edwin que conocemos en el pasado, no muy lejano, lastimosamente le toca vivir una situación compleja, creo que no estaba acostumbrado, pero va a tener la capacidad. Es un momento que necesita trabajo porque estoy seguro de que, con la calidad que tiene, regresará a cambiar esos silbidos por aplausos".

Nacional vs Envigado - Foto: Colprensa

¿Cómo ve a este Nacional, para lo que queda de semestre?

"Cuando fuimos afrontando partido a partido, se fueron notando los cambios. El primer partido que jugamos después de quedar eliminados, fue el más duro. Después, ya nos fuimos soltando. El sanar en esta institución te lo da el ganar, tenemos ese objetivo. Vamos por los dos torneos".