América sigue viviendo un 'infierno' en Liga; caída 1-0 con Alianza y ahora es penúltimo

Este domingo, América de Cali nuevamente volvió a sufrir otro traspié por la Liga BetPlay II-2025, cayendo por 0-1 en Valledupar, contra Alianza FC; esto, en el duelo correspondiente a la novena jornada.

El único gol del compromiso lo anotó Carlos Lucumí.

Ambos obligados y con la misma necesidad de sumar de a tres, salieron al terreno de juego del estadio Armando Maestre Pavajeau con la disposición de ir arriba y buscar el marcador, pero especialmente el América, que, independiente a que fue visitante, vistió el escenario deportivo de rojo por los cientos hinchas que acompañaron al 'escarlata'.

Y el equipo vallecaucano fue el dueño de las opciones más importantes de gol durante la primera mitad, tanto que, por medio de Jhon Murillo, los rojos terminaron estrellando una pelota en el palo que ahogó el grito de gol.

Pero eso no fue todo, pues América buscó la apertura del marcador con pelota parada, juego aéreo y elaboración.

Sin embargo, para el complemento los dirigidos por Hubert Bodhert estudiaron mejor a los 'escarlatas', cerrándoles espacios y no dándoles muchas opciones de generar fútbol y crear peligro en campo contrario.

Es más, durante un tramo importante se vio a Gabriel Raimondi desde la línea técnica, haciendo un llamado a Jorge Soto a la calma, para poner la pelota en el piso y no enviar balones largos, por la desesperación que había de anotar; esto, en la necesidad inmediata de ganar.

Pero, mientras buscaban el gol del triunfo, Alianza FC fue inteligente ye en una contra letal sentenció a América, marcándole el 0-1 a los 72 minutos, por medio de Carlos Lucumí.

De ahí en adelante, el juego sí se complicó para los rojos, que intentaron por todos los medios, hasta mandando a Jorge Soto a cabecear en los tiros de esquina, pero al final el triunfo fue para los de Valledupar.

Con este resultado, América cayó a la penúltima casilla en el fútbol colombiano, con cinco unidades, de 21 posibles. Por su parte, Alianza FC llegó a doce puntos, quedando en la décima posición.

El próxima partido de América será el miércoles 3 de septiembre, frente a Bucaramanga, por la Copa BetPlay; mientras que Alianza FC hará lo mismo el sábado 6 del mismo mes, justamente contra los 'leopardos', pero por Liga.

Ficha técnica:

Alianza FC (1): Juan Chaverra, Kevin Moreno, Pedro Franco, Yilson Rosales, Kalazan Suárez, Jhair Castillo, Rubén Manjarrés, Wiston Fernández, Edwin Torres, Jesús Muñoz y Carlos Lucumí.

DT: Hubert Bodhert.

Gol: Carlos Lucumí (72’).

América de Cali (0): Jorge Soto, Yerson Candelo, Andrés Mosquera, Cristian Tovar, Marcos Mina, Rafael Carrascal, Éder Álvarez Balanta, Jhon Murillo, Dylan Borrero, Rodrigo Holgado y Luis Ramos.

Entrenador: Gabriel Raimondi.

Estadio: Armando Maestre Pavajeau.

