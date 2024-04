Javier Reina, tras la renuncia de Jaime de La Pava: "Estamos tristes, perdemos a una gran persona"

Luego de que el Deportivo Cali haya caído 0-1 contra Patriotas, en juego válido por la fecha 12 de la Liga de Fútbol Profesional Colombiano, el director técnico del cuadro 'azucarero', Jaime De la Pava, quien había anunciado que, en caso de perder, renunciaba a su cargo antes del partido, terminó dando el paso al costado, manifestando su decisión final en la posterior rueda de prensa.

Tras ello, uno de sus dirigido, Javier Reina, quien se ha convertido en pieza importante del equipo vallecaucano, no ocultó su tristeza y manifestó que el plantel se encuentra dolido, luego de que el entrenador haya decidido irse del equipo. "Estamos muy tristes, se lo manifestamos al profe ahora en el camerino. Antes de entrenador y antes que cualquier cosa, perdemos una gran persona y eso nos tiene muy tristes, porque el mejor respaldo que teníamos que darle, era en la cancha y no lo hicimos. Así que no hay mucho que decir, teníamos que respaldarlo", manifestó en primera instancia el mediocampista.

Jaime De la Pava, exdirector técnico del Deportivo Cali Foto: Colprensa

"El trabajo que hacíamos también era respaldarlo y el buen grupo que se formó también. La confianza que nos dio él, hizo que tuviéramos una identidad en el Deportivo Cali, lastimosamente esto es de resultados y hoy perdemos a una gran persona, antes que un entrenador, y se lo manifestamos. La mayoría de los muchachos se lo dijo", quiso dejar en claro el caleño.

Por otro lado, aseguró que, pese a que las cosas no se terminaron dando en materia de resultados, toda la responsabilidad no es solo de De la Pava, pues son los jugadores los que tienen que tomar las decisiones indicadas en el terreno de juego. "Lo que sí es claro es que él no es el único responsable. Nosotros tenemos gran parte de responsabilidad, creo que la mayoría. Los partidos en los que siempre éramos superiores al rival, se nos escapaban los puntos por detalles, detalles que, a él, en la línea, le queda muy difícil controlar. Somos nosotros los que estamos adentro tomando decisiones y eso ahí ya se le salía el de las manos y nosotros también tenemos que ser los responsables de este momento, de lo que el equipo está viviendo y sabemos que tenemos un gran equipo. El profe y su cuerpo técnico transformó este grupo. Pero hay que empezar con una autocrítica para poder levantar esta situación", de esta manera terminó su intervención el futbolista Javier Reina.