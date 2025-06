Jhon Durán y el apoyo de un jugador de Millonarios; “a los buenos nos quieren matar”

Jhon Durán por estos días está en sus días libres y recuperándose del “problema lumbar” que sufrió y lo hizo salir de la concentración de la Selección Colombia, según comunicado de la FCF, de cara al partido contra Argentina, y también en medio de rumores o “chismes” como él mismo lo catalogó de una supuesta pelea en el camerino de la ‘tricolor’.

Lo cierto es que van pasando las horas y se dio una nueva reacción del joven delantero, quien en sus redes sociales reposteó una conversación con un futbolista de Millonarios.

Jhon Durán, por mensaje privado de Instagram le dejó un mensaje a Neyser Villarreal, al parecer hablando de críticas que ha recibido, algo que el delantero de los ‘embajadores’ subió a sus historias y de paso apoyó al del Al Nassr, quien está en el foco de la prensa.

“Mi hermaaaa de los malos no hablan, a los buenos nos quieren matar. Dale sin mente animal”, fueron las palabras del delantero antioqueño al servicio de Millonarios, algo que decidió mostrar Villarreal a través de sus redes sociales.

Neyser Villareal vía Instagram:

No tardaron los minutos para que Jhon Durán también lo reposteara en su cuenta de Instagram, en medio del clima tensionante y de versiones sobre una posible mala relación con algunos jugadores de la Selección Colombia y el técnico Néstor Lorenzo.

Desde la Selección Colombia niegan problemas entre Jhon Durán, Néstor Lorenzo y más jugadores

El propio Durán en zona mixta tras el 0-0 con Perú señaló que “hay mucho chisme” y hasta le hizo un pedido al periodista que publicó esa información, que también saliera a decir que todo era falso.

Por su parte, Néstor Lorenzo también en la noche de viernes mencionó que todo era falso y este mismo lunes, desde Argentina, se refirió nuevamente al tema, mostrándose dolido por lo que se viene hablando e inventando.

Jhon Jáder Durán en duelo con la Selección Colombia. Foto: AFP.

“Las criticas duelen, sobre todo las cosas que inventaron. Lo que no entiendo es que haya gente que quiera hacerle daño al equipo, a la Selección. Hay una clara campaña de desprestigiar, más allá de que los resultados no fueron buenos porque yo no me escondo diciendo que jugamos bárbaro”, aseguró en rueda de prensa.

Y para finalizar, hasta confesó que su madre, mayor de edad, le preguntó si de verdad había tenido un problema con algún jugador.

“Mi mamá tiene 88 años y me pregunta: ‘¿Qué pasó, te agarraste con un jugador?’; duele que gente colombiana tenga tanta maldad. Me hizo mal eso”, contó Néstor Lorenzo a la prensa en Buenos Aires.