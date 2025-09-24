Jorge Bava dio la cara y explicó por qué renunció en Independiente Santa Fe

El entrenador uruguayo Jorge Bava no seguirá al frente del Independiente Santa Fe, pues aceptó la oferta para dirigir al Cerro Porteño paraguayo, según informó este miércoles el equipo bogotano.

"Pese a los deseos y los esfuerzos realizados desde el club, hemos aceptado la renuncia del director técnico Jorge Bava y su equipo de trabajo", informó Santa Fe en un comunicado.

A partir de la fecha, los colombianos Francisco López y Grígori Méndez estarán a cargo del primer equipo mientras se nombra a un estratega en propiedad.

Bava, que fue campeón con Santa Fe en el Torneo Apertura, se despidió con un triunfo este miércoles ya que el equipo bogotano derrotó por 1-2 a Independiente Medellín por los cuartos de final de la Copa Colombia. Minutos más tardes, acudió a la rueda de prensa y como era de esperarse le consultaron por su renuncia.

"Hace dos días tuve una oferta y con mi cuerpo técnico decidimos aceptarla. Vimos una oportunidad para nuestro futuro y el club tuvo toda la intención a raíz de eso para poder contar con nosotros, pero se lo dije a Eduardo Méndez en su momento, no podíamos permitir que se hicieran locuras porque los jugadores son los más importantes”, dijo de entrada el charrúa.

Bava no se quedó corto en palabras y dejó en claro que fue una decisión personal. “Tratamos de mejorar su potencial y admiro su forma de conducir en cuanto a orden, pero fue mi decisión. No fue desde lo contractual, pero sí de lo afectivo porque viví seis meses espectaculares", agregó el ex guardameta.

Por último, se regó en elogios para el conjunto bogotano. "No tengo dudas que son un gigante de América y Colombia, pero no toca mezclar las cosas. Vine convencido por el campeonato empezado, los vi por televisión y dije ‘por qué no’. Hablé con Pablo Peirano, pero se quedó corto con todos los atributos que me dio del club", concluyó.

Jorge Bava, director técnico de Independiente Santa Fe, es pretendido por Cerro Porteño AFP

El martes pasado, el presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, anunció que Bava recibió una oferta para dirigir a Cerro Porteño, por la que finalmente se decantó.

El entrenador uruguayo llegó a Santa Fe en marzo pasado en reemplazo de su compatriota Pablo Peirano, y tan solo tres meses después se coronó campeón del Apertura tras vencer en la final al Medellín, lo que le dio el pasaje para la Copa Libertadores de 2026.

Bava dirigió a Santa Fe en 35 partidos, de los que ganó 16, empató 10 y perdió 9.

En el segundo semestre, el equipo no ha tenido un buen rendimiento y ocupa el noveno lugar del Torneo Clausura colombiano, con 17 puntos, la misma cantidad que el Deportivo Cali, que es octavo y obtiene, de manera parcial, el último cupo a los cuadrangulares semifinales.