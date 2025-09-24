Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
ENTREVISTA ANECDOTARIO
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Lionel Messi no para de hacer goles con Inter Miami: vea su doblete contra New York City

Lionel Messi no para de hacer goles con Inter Miami: vea su doblete contra New York City

En una nueva jornada de la MLS, Inter Miami goleó 4-0 a New York City con dos goles incluidos de Lionel Messi y un tanto de Luis Suárez. ¡Vea el VIDEO!

Por: EFE
Actualizado: 24 de sept, 2025
Comparta en:
Lionel Messi en New York City vs. Inter Miami.
Lionel Messi en New York City vs. Inter Miami.
AFP.

Publicidad

Publicidad

Publicidad