Santa Fe no se dejó del Medellín, lo venció 1-2 en Copa Betplay, en juego con polémicas arbitrales

Este miércoles, Santa Fe venció por 1-2 a Medellín en el estadio Atanasio Girardot, en el duelo correspondiente al duelo de ida por los cuartos de final, en la Copa BetPlay.

Las anotaciones del 'león' fueron de Christian Mafla y Hugo Rodallega; mientras que Francisco Fydriszewski descontó para el local.

Ficha técnica:

Medellín (1): Washington Aguerre, Leyser Chaverra, José Ortiz, Daniel Londoño, Esneyder Mena, Baldomero Perlaza, Halam Loboa, Francisco Chaverra (Léider Berrío - 64'), Jarlan Barrera (Jáder Valencia - 64'), Brayan León y Francisco Fydriszewski. DT: Alejandro Restrepo.

Santa Fe (2): Weimar Asprilla, Santiago Tamayo, Emmanuel Olivera (Iván Scarpeta - 63'), Joaquín Sosa, Christian Mafla, Marcelo Meli, Jhojan Torres (Yairo Moreno - 63'), Ewil Murillo, Alexis Zapata (Hugo Rodallega 45'), Edwar López y Angelo Rodríguez (Harold Santiago Mosquera - 46'). DT: Jorge Bava.

Estadio: Atanasio Girardot, en Medellín.

Árbitro: Álvaro Meléndez.

Goles: Christian Mafla (33'), Hugo Rodallega (52') y Francisco Fydriszewski (59').