Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
ENTREVISTA ANECDOTARIO
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Santa Fe no se dejó del Medellín, lo venció 1-2 en Copa Betplay, en juego con polémicas arbitrales

Santa Fe no se dejó del Medellín, lo venció 1-2 en Copa Betplay, en juego con polémicas arbitrales

El cuadro 'cardenal' pegó primero en el estadio Atanasio Girardot y, con anotaciones de Christian Mafla y Hugo Rodallega, venció 2-1 al 'poderoso' en la Copa BetPlay.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 24 de sept, 2025
Comparta en:
Final entre Medellín y Santa Fe de la Liga BetPlay
Final entre Medellín y Santa Fe de la Liga BetPlay
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad