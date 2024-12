Jorge Luis Pinto, duro contra señalamientos de amaños en la final de la B: "Es una suciedad"

En el fútbol colombiano los ojos no solo están puestos sobre los cuadrangulares de la Liga, sino también sobre la final del Torneo Betplay 2024 II y cuáles son los equipos que ascenderán para el 2025. En el juego de ida.Unión Magdalena venció 4-0 a Llaneros en Santa Marta, resultado que fue señalado por muchos internautas como 'sospechoso'.

Por eso, este lunes, en rueda de prensa previa al encuentro de vuelta, el DT de los 'bananeros', Jorge Luis Pinto , se molestó y criticó a quienes piensan que hubo amaños. Esto, en la previa de la visita de Unión a Villavicencio.

El experimentado entrenador no tuvo pelos en la lengua y habló fuerte sobre esos señalamientos. “Me gustaría conocer a esas personas (los que piensan en amaños) para gritarles en la cara que es una suciedad lo que están diciendo. Nosotros no estamos para eso, ni yo como técnico, ni el equipo... Que (intentar amañar la final) pase en la cabeza de alguno de nosotros, de los jugadores, de mí o algún directivo, no cabe en el fútbol”, dijo sin tapujos.

A lo largo de su carrera, el experimentado DT siempre se ha caracterizado por ser franco al momento de hablar y en esta ocasión dejó en claro que cualquiera que sea el resultado en Villavicencio, sus dirigidos demostraran todo lo que prepararon en los entrenamientos.

“El equipo va a mostrar su trabajo, va a buscar el partido por encima de todo. Si ganamos, bien; si perdemos, pues complejo, porque queremos ganar y pasar directo a la final, buscar la localía. Por eso, vamos a plantear el partido para buscar ganarlo, por encima de todo, como lo ha venido haciendo el Unión”, remarcó el santandereano.

Llaneros vs. Unión Magdalena se enfrentan por el título de la Liga Betplay II-2024. Foto: Colprensa

¿Cómo fue el partido de ida de la final del Torneo Betplay 2024 II?

El Sierra Nevada de Santa Marta se abarrotó de gente para apoyar a los 'bananeros' el pasado jueves y los jugadores de Unión Magdalena respondieron con un monólogo a lo largo de los 90 minutos. En el primer tiempo ya ganaban 3-0 con doblete de Jannenson Sarmiento y gol de Ruyeri Blanco.

Para la segunda parte, Llaneros reaccionó, pero cuando estaba en su mejor momento, el 'ciclón' 'sopló' y le anotó otro tanto que fue obra de Cristian Sención.

¿Cuándo es el partido de vuelta de la final del Torneo Betplay 2024 II?

Llaneros y Unión Magdalena se volverán a ver las caras este martes 3 de diciembre, en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé, a partir de las 8:00 p.m. (hora Colombia).