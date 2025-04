"Jorge Luis Pinto entró a la habitación y encontró a Sebastián Viera fumándose un 'habano'"

En el programa 'Jugada Maestra' de la plataforma Ditu, el exarquero del Junior de Barranquilla, José Luis Chunga, y el técnico, Julio Comesaña, recordaron algunas anécdotas que les dejó su pasó por el cuadro 'tiburón'.

El estratega tuvo varios pasos por el conjunto 'tiburón', así que conoce muchas historias estando allí y además fue invitado José Luis Chunga, quien contó algunos pasajes curiosos como cuando tuvieron a Jorge Luis Pinto como entrenador.

"Cuando (Jorge Luis) Pinto llegó al Junior, él iba a todos los cuartos casi todas la noches a revisar que todos estuviéramos ya descansando. Una vez, yo me encontraba con Sebastián (Viera) en el cuarto, yo viendo televisión, y llegó él y escucho que toque y toque, y Sebastián me decía que aún no abriera, desde afuera escucho que Pinto que gritó: a la tercera pateo y rompo esa puerta y la pagan ustedes. Rápido yo me paré a abrir, y él ve a Sebastián fumándose un habano en el balcón, y dice: "qué tal todo profe'", dijo entre risas el hoy arquero de Medellín.

El guardameta siguió y agregó que "no, por Dios dijo Pinto. Yo mariguaneros en mi equipo no quiero; no quiero eso. Ya lo viví en el Cúcuta, padre. Después, Sebastián le explicó que él venía de otros país, que eso lo hacía. Qué risa, eso. Pero en realida, estaba más asustado yo que él (por Viera)".

Publicidad

Un viejo recuerdo de Comesaña con 'el Pibe' Valderrama

Por otro lado, Julio Comesaña contó uno de los momentos que marcó su carrera, en un partido de Junior frente a Nacional. Así dijo que "en el primer tiempo nos 'bailaron', íbamos perdiendo 3-0, en el entretiempo cuando entramos al camerino, estaban peleando (Héctor) Méndez y (Carlos) Valderrama, los demás estaban separándolos. Mientras, yo me tomaba un café, yo hablé solo para decir que si salíamos así, perderíamos la oportunidad de ganar el campeonato, deje que salieran y en la boca del túnel, vi que se pararon hablar ellos dos".

Publicidad

Continuó diciendo "cuando salieron al segundo tiempo, empatamos el 3-3 (entre risas), yo siempre me pregunté que pasó en el vestuario de Nacional. Luego me enteré que Hernán (Darío Herrera) los criticó", dijo Comesaña a la mesa de panelistas, liderado por nuestro director general, Javier Hernández Bonnet.

Julio Comesaña AFP

Ambos personajes históricos en el Junior de Barranquilla, revelaron algunas cábalas que tenían en el equipo, Chunga inició contando "yo casi no tengo cábalas, pero si recuerdo que en Junior, si el conductor cogía por un lado diferente y ganábamos ese día, para el próximo partido tenía que coger otra vez por ahí, sí o sí, nada de coger por otro lado".

Mientras, que el estratega de 77 años contó "yo soy como (Néstor) Lorenzo, tenía mi camisa distintivita, azul, aunque la única vez que no la utilizaba era contra Millonarios".

Publicidad

Julio Comesaña también dio su opinión de lo que significa para un jugador irse de un club tras un largo tiempo, tras el comunicado de la salida de Kevin de Bruyne del Manchester City "todos tenemos un momento de esplendor en la vida, donde todos nos quieren, nos invitan, nos felicitan los triunfos, pero luego hay momentos que no son de esplendor, y uno no se da cuenta muchos veces, de que toca tomarse un respiro, hay que hacer un examen de las cosas y reconocer que es una etapa que termina y que hay que prepararse para eso", concluyó.