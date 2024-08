Jorge 'Polilla' da Silva: "Las más claras fueron nuestras, pero sumar siempre es positivo"

Minutos después deigualar por 1-1 frente a Patriotas,en el estadio La Independencia, Jorge ‘Polilla’ da Silva habló en rueda de prensa y analizó lo que fue la actuación del América de Cali y su desempeño en este inicio de proceso.

“El balance de estos cuatro partidos es muy positivo, independientemente de los puntos, creo que el rendimiento y el juego ha sido bueno”, indicó de entrada el estratega ‘escarlata’, quien también criticó los mostrado por su equipo en la segunda mitad contra los boyacenses: “Quizá en el segundo tiempo de hoy (domingo) ha sido el más flojo de todos lo que habíamos jugado, pero me encanta la actitud del equipo, la solidaridad para trabajar, es un equipo que ofensivamente tiene muchas variantes; hay muchas cosas positivas, así como otras negativas que habrá que seguirlas mejorando y trabajando”.

“Lógicamente que en el segundo tiempo no repetimos lo hecho en el primero, en duelo contra Patriotas. El gol de ellos es casi al inicio del complemento, nos pegó duro, nos costó acomodarnos, no manejamos el balón como lo hicimos en la primera parte, el rival lógicamente nos controló mejor y la causa, difícil de analizarlo ahora rápido, quizá el tema de la altura, el físico pudo haber jugado en contra de lo que pudimos hacer”, explicó el ‘Polilla’, en referencia con el empate 1-1 final.

*Otras declaraciones del ‘Polilla’ da Silva:

¿A qué adversidades se enfrentaron durante el juego?

“Nos costó presionar, el rival jugó con mucha comodidad en algún sector de la cancha, ya no generamos las mismas acciones del gol en el primer tiempo, pero tampoco Patriotas nos generó, las más claras las tuvimos nosotros, pero bueno, queríamos ganar, vinimos con el objetivo de ganar, sabiendo que teníamos al frente a un equipo difícil en una cancha difícil y que sumar siempre es positivo, así que, dentro de la amargura y bronca de no poder aprovechar otras ocasiones para ampliar el marcador, el empatar y sumar no termina siendo malo”.

¿Por qué se jugó mucho por un solo costado?

“Es verdad, el equipo jugó mucho por derecha, pero por ahí era donde encontrábamos mucha facilidad, el gol llega por una jugada que inicia por ese sector, fue algo que hablamos por el entretiempo que había que cambiar de frente con Duván Vergara, que estaba solo. Tenemos dos jugadores de buen nivel por las bandas; pueden abrir un partido”.

¿Cómo analiza este inicio del proceso?

“Yo hablo y me enfoco en lo que fueron los cuatro partidos disputados, creo que el equipo ha mostrado cosas muy interesantes, tiene muchas variantes ofensivas, es solidario y trata de trabajar en bloque cuando no la tenemos; en líneas generales me tiene muy conforme el rendimiento del equipo, quizá nos quedamos con el segundo tiempo contra Patriotas, pero es fútbol, es bravo jugar casi a 3.000 metros de altura, frente a un rival que se estaba jugando mucho”.