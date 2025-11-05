Síguenos en::
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Joven árbitro, golpeado en partido juvenil en Manizales; padre de jugador causó tremenda gresca

Joven árbitro, golpeado en partido juvenil en Manizales; padre de jugador causó tremenda gresca

En las últimas horas circula un video del bochornoso momento que se vivió en un torneo juvenil, en el que un árbitro se vio afectado y era menor de edad. Hay preocupación por la situación.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 5 de nov, 2025
Agresión árbitro Manizales
Agresión árbitro Manizales - Foto:
