Joven árbitro, golpeado en partido juvenil en Manizales; padre de jugador causó tremenda gresca

Este miércoles en el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' hablaron con Víctor Manuel Gómez, secretario ejecutivo de la liga caldense de fútbol, quien contó de la polémica que se armó en un partido juvenil en Manizales, en el que un joven árbitro fue golpeado por un padre de un jugador.

"Ese partido fue en la cancha de Arrayanes, en la ciudad de Manizales. Se jugó a las 8 de la noche entre un equipo Atlético Manizales contra Once Caldas categoría 2010, se jugó en la noche y donde fue agredido el árbitro que era un 'pelao' de unos 14, 15 años", explicó el directivo en la charla con Javier Hernández Bonnet, este miércoles.



Agredieron a árbitro en partido de fútbol en Manizales

Seguido a eso, el secretario ejecutivo de la liga caldense de fútbol dio más detalles, señalando que "sí, un padre de familia ingresó y agredió al árbitro, eso generó un problema de orden público casi porque todos se agredieron entre ellos, entre los dos equipos", y además contó que en las próximas horas "se reúne la comisión disciplinaria, citamos a los técnicos, al organizados y al mismo árbitro para el testimonio", esto con el fin de "tomar una decisión trascendental".

Otro árbitro agredido, ahora en Manizales, el día 2 de Noviembre en el partido @oncecaldas vs Atlético Rozo, Torneo Marquesinas Sub 15.



Hubo agresiones entre padres, jugadores y contra el árbitro (menor de edad).



Esperamos una denuncia penal y sanción fuerte @DifutbolOficial pic.twitter.com/M1HiCMM1ze — Wilmer Barahona H. (@ArbitrajeFrente) November 5, 2025

Víctor Manuel Gómez además mandó un mensaje ya que en estos partidos juveniles se vienen presentando estos bochornosos hechos entre agresiones a los árbitros y entre los mismos futbolistas, pero también con "los padres de familia que están convulsionando mucho la realización de los torneos de fútbol en estas categorías".

Para terminar, el secretario de la liga caldense de fútbol en charla con 'Blog Deportivo' mencionó que están adelantando todas las investigaciones para las correspondientes sanciones.

Publicidad

"Precisamente el día de hoy (miércoles) llamamos al padre de familia del árbitro, él tiene un acudiente y nos dará la información. No solamente fue el niño el afectado, entre las agresiones entre ellos mismos están lesionados varios", cerró diciendo Gómez en 'Blu Radio'.